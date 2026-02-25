Clara, la hija de Ricardo Darín, renovó su living comedor por completo: moderno, artístico y con espíritu mid-century

Clara Darín mostró en sus redes la renovación completa de su living comedor, un espacio que combina diseño contemporáneo, arte y una clara inspiración mid-century. La hija de Ricardo Darín compartió distintas fotos en su cuenta de Instagram donde se ve cómo reorganizó el ambiente, apostando por una distribución más flexible. El resultado es un espacio luminoso, funcional y con identidad propia, donde cada elemento parece elegido con intención. Lejos de una decoración recargada, la propuesta se apoya en pocos elementos bien definidos.

Clara Darín y un living comedor de impronta moderna y artística

A primera vista, lo que aparece es una base bastante neutra: blancos, grises y madera clara que generan una atmósfera tranquila. En el centro, la mesa de comedor, de líneas curvas, se roba el protagonismo, acompañada por sillas de madera simples que acompañan en estilo. Tiene ese aire mid-century donde lo funcional y lo cálido van de la mano. Pero hay un detalle que rompe con lo clásico: la mesa está puesta en diagonal, un gesto simple que cambia completamente la lectura del espacio y lo vuelve más dinámico.

La biblioteca abierta suma carácter con objetos en tonos bordo y piezas inesperadas que aportan identidad al espacio.

El living sigue esa misma lógica descontracturada, aunque suma un giro interesante a través del color. A los sillones de madera con tapizados claros se les agregan piezas en tonos poco convencionales como violetas y azules, además de una silla metalizada plateada que funciona como acento. Estos detalles rompen con la base neutra y aportan personalidad sin saturar. La mesa baja, simple, y la alfombra terminan de ordenar el espacio.

El living combina madera, tonos neutros y acentos vibrantes, con un cuadro abstracto que se roba todas las miradas.

Clara Darín y el guiño mid-century en versión actual

El estilo mid-century, que nació entre los años 40 y 60 en Estados Unidos, apareció en un momento donde había que pensar casas más prácticas, modernas y accesibles. Diseñadores como los Eames o Saarinen empezaron a trabajar con líneas simples, materiales nobles y muebles que no solo fueran estéticos, sino cómodos y funcionales. Esa idea, menos decoración, más uso real, es la que hoy vuelve con fuerza.

En el caso del living de Clara Darín, ese espíritu dialoga además con una impronta más contemporánea que se ve en la arquitectura del espacio. El cielo raso de hormigón a la vista aporta una cuota industrial que contrasta con la calidez de la madera y los textiles. Ese detalle estructural, lejos de disimularse, se convierte en parte del diseño y suma carácter. La biblioteca abierta con objetos en tonos bordo y una llamativa bola de boliche refuerzan esa mezcla entre diseño cuidado y guiños personales.

Otro de los grandes protagonistas del ambiente es el cuadro de gran formato apoyado directamente sobre el piso. Se trata de una obra abstracta, con una paleta vibrante que combina tonos pasteles con acentos más intensos, generando un contraste fuerte con el resto del espacio más neutro. La pieza parece inspirarse en corrientes como el arte abstracto contemporáneo y el neoexpresionismo, donde prima el gesto, el color y una composición libre. Así, el living comedor logra una síntesis interesante entre estructura, diseño y arte, con una clara identidad.