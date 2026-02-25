Adiós a las puffers tradicionales: Valeria Mazza impuso la campera de invierno que es tendencia en 2026

Desde la nieve perfecta de St. Moritz, Valeria Mazza volvió a confirmar por qué es un ícono indiscutido del estilo. La modelo viajó con toda su familia a Europa para acompañar a su hijo Tiziano, quien compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno, y aprovechó el paisaje alpino para desplegar un look invernal que ya marca el pulso de la temporada 2026.

Valeria Mazza impuso la campera de invierno que es tendencia en 2026

Lejos de las puffers tradicionales, cortas y ultra deportivas, Valeria Mazza apostó por una versión XL, larga hasta casi los tobillos, en un sofisticado tono blanco manteca que se funde con el entorno nevado. El diseño, de silueta oversize y estructura envolvente, redefine el concepto de abrigo térmico: volumen sí, pero con elegancia. El detalle que eleva la pieza es el cuello amplio con terminación en piel en tono marfil, que enmarca el rostro y aporta un aire glamoroso digno de las estaciones de esquí más exclusivas de Europa.

Valeria Mazza impuso la campera de invierno que es tendencia en 2026

La campera, con botones negros a contratono y un delicado logo bordado en el pecho, combina funcionalidad y lujo silencioso. Esta nueva generación de abrigos acolchados deja atrás los colores estridentes y las siluetas deportivas para dar paso a una estética monocromática, depurada y chic. En 2026, la puffer se lleva larga, protagonista y en clave neutra.

Valeria Mazza y la puffer que es tendencia

Para completar el look, Valeria Mazza eligió pantalones blancos de caída amplia, reforzando el efecto total white que estiliza y alarga la figura incluso entre capas térmicas. Sumó botas de nieve técnicas y, como detalle estratégico, guantes de cuero en color suela que rompieron la uniformidad del outfit y aportaron calidez visual. El resultado fue un estilismo alpino impecable, ideal tanto para una jornada de ski como para un paseo après-ski con impronta fashionista.

Valeria Mazza en los Juegos Olímpicos de Invierno

En cuanto al beauty, se mantuvo fiel a su sello personal: cabello suelto, lacio y con movimiento natural, dejando que su rubio luminoso dialogue con el paisaje blanco. El maquillaje fue sutil y fresco, con piel glow, apenas rubor y labios en tono rojizo suave que asomaban bajo el cuello alto. Sin estridencias, pero con absoluta presencia, la modelo confirmó que incluso en la nieve el glamour puede ser protagonista y que la nueva puffer del invierno ya tiene nombre propio.