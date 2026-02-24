Así fue el cumpleaños de Tao, el hijo de Calu Rivero: Campestre, en familia y con un caballo de regalo

Tao, el hijo de Calu Rivero, celebró su cumpleaños número tres en José Ignacio con un festejo campestre, en familia y rodeado de naturaleza. La actriz eligió mostrar momentos de la jornada que reflejan un estilo de vida tranquilo y conectado con la naturaleza, en un día especial que tuvo detalles únicos.

El pasado 22 de febrero, el primer hijo de la modelo y Aíto de la Rúa cumplió años y su familia lo celebró en su casa de José Ignacio. En las últimas horas, la artista compartió, en su cuenta de Instagram, imágenes del festejo donde se pudo ver al pequeño disfrutando de un día especial en contacto con la naturaleza.

La celebración se desarrolló en un ambiente íntimo, donde la familia fue protagonista. Tao estuvo acompañado por sus seres queridos en un día que combinó juegos, actividades al aire libre y la compañía de quienes forman parte de su vida cotidiana. El entorno campestre, con espacios verdes y la presencia de animales, aportó un marco especial para el festejo.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el regalo que la actriz y Aíto de la Rúa le hicieron al pequeño. La pareja, conocida por su amor por la naturaleza, decidió darle un caballo blanco al niño. La elección del obsequio reforzó la conexión de la familia con la vida al aire libre y con los animales.

A través de sus redes sociales, Calu Rivero compartió un mensaje dedicado a su hijo. “Feliz cumple, Tao", escribió en un video donde se veía al niño junto a su hermana Bee. La actriz eligió mostrar fragmentos de la celebración que reflejaron el buen momento que están viviendo en Uruguay, marcado por la tranquilidad y el contacto con el entorno.

En las imágenes que compartió la actriz en su cuenta de Instagram, se la puede ver junto a su hijo viviendo un momento cargado de risas. Se la pudo ver con una remera de mangas tres cuartos en tono bordó con estampado junto a un short blanco. Por su parte, el hijo de Aíto de la Rúa se lució con un atuendo confort con un pantalón corto nude y una remera lila.

