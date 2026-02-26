Así se hizo la extraordinaria campera de Zaira Nara a partir de un cuadro artístico

Zaira Nara demuestra, una vez más, que no se conforma con lucir las prendas del momento sino que prefiere ir por más. Tanto es así que durante su último viaje, la top model escogió una particular prenda que fue confeccionada especialmente para su estadía en destinos fríos que no solo elevó sus looks sino que también le aportó abrigo y estilo.

Zaira Nara convirtió un cuadro artístico en una campera de estilo bohemio

En medio de su viaje por Europa, Zaira Nara marcó tendencia con una pieza única que no pasó desapercibida. Lejos de los clásicos tapados invernales, la empresaria apostó por una campera artesanal con una historia muy particular: antes de convertirse en abrigo, fue un cuadro vintage.

La prenda fue intervenida y confeccionada especialmente por una diseñadora a pedido de Anita Korman, estilista de Zaira Nara, quien buscaba una propuesta que pueda destacarse en los looks polar que iba a lucir la presentadora en Italia y España. El resultado superó sus expectativas ya que le entregó un diseño abrigado, versátil y con una fuerte impronta artística.

Zaira Nara

Zaira Nara también quedó conforme con la campera, por lo que subió el video de la persona que se encargó de crearla y mostrarse agradecida con ella. "Qué genia. Y a vos te amo Anita", escribió la conductora junto al posteo que mostraba cómo un cuadro antiguo pasó a ser una prenda única y con mucha personalidad.

El paso a paso de la original campera de Zaira Nara que marca tendencia

En el clip que compartió Zaira Nara se aprecia el impactante trabajo textil. En la parte trasera, la campera luce el tapiz original: un majestuoso ciervo en tonos cálidos. como ocres, negros y marrones. sobre un paisaje de atardecer en gamas bordó y rojizas. El animal, de pie entre la vegetación, se convierte en el gran protagonista de la escena, con un nivel de detalle que remite a los clásicos cuadros tejidos de estilo campestre.

Zaira Nara

Las mangas y el cuello fueron confeccionados en una tela tipo corderito en tono verde oliva, que aporta textura, contraste y ayuda a mantener la temperatura corporal. En el frente, el diseño mantiene la estética del tapiz con motivos florales y paisajes enmarcados, combinados con cierres de hebillas de cuero negro que refuerzan el aire rústico y artesanal.

Como detalle llamativo, una tira central desflecada en color rojizo recorre la prenda de arriba hacia abajo, sumando carácter y un guiño bohemio. Otras de las características que posee la campera, además de su innovadora confección, son su silueta estructurada, cuello alto y puños ajustados. Sin dudas, se trata de un abrigo que conjuga lo vintage con lo contemporáneo. Asimismo, se alinea con la tendencia de resignificar textiles antiguos para transformarlos en piezas de autor.

Una vez más, Zaira Nara demuestra que se anima a llevar creaciones únicas, apostando por el diseño independiente y por prendas con historia propia, y que siempre va detrás de su propio estilo sin imitar a otras personas. Como era de esperarse, sus seguidores quedaron cautivados con este ítem y su increíble confección, por lo que no dudaron en dejar sus "likes". De esta manera, la extraordinaria campera de Zaira Nara hecha con un cuadro artístico deslumbró a todos por su estética artesanal y la perfecta fusión entre arte y moda, convirtiéndose en una de las piezas más comentadas y celebradas de sus looks en Europa.