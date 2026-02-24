El presente de Iara, la hija de Julián Weich que sigue un camino diferente a sus hermanos y triunfa en Europa

Iara, la hija de Julián Weich, vive en Europa y atraviesa un presente marcado por proyectos personales que la distinguen dentro de su familia. Con una identidad propia y un camino diferente al de sus hermanos, se consolidó en un entorno internacional manteniendo iniciativas vinculadas a la moda y al estilo de vida sostenible.

Iara, la hija de Julián Weich, que eligió seguir su propio camino, diferente al de sus hermanos

Iara Weich, la primera hija de Julián Weich, eligió instalarse en España y construir un recorrido distinto al de sus hermanos. Su presente refleja una etapa de crecimiento y expansión, con propuestas que combinan creatividad y compromiso, en un escenario que la posiciona como una figura destacada en el ámbito emprendedor.

Iara Weich

En los últimos meses, Momo Weich se hizo conocido por la casa de barro que construyó, reflejo de un estilo de vida alternativo y conectado con la naturaleza. Su elección deja en claro su intención de apostar por lo simple y lo artesanal, en contraste con la faceta emprendedora de su hermana mayor.

Por su parte, Iara Weich hace algunos años inició un camino emprendedor que hoy la posiciona en un ámbito de crecimiento constante. La hija del conductor abrió un local en Buenos Aires que busca promover el consumo consciente y la reutilización de prendas. En 2025, el proyecto de la joven dio un gran salto con la apertura de la primera sucursal en Barcelona, España.

Iara Weich y sus amigas en su local de España

Su camino la impulsó a instalarse en España y convertirse en una referente de la moda circular. En los próximos meses abrirá su tercer local, ubicado en Sagrada Familia, consolidando un proyecto que comenzó hace años. Su propuesta se centra en dar nueva vida a prendas usadas, con un enfoque sostenible.

La fuerte unión de Iara Weich con sus hermanos a pesar de seguir caminos distintos

La relación entre Iara Weich y sus hermanos es cercana y fluida, más allá de las diferencias en sus proyectos personales. La mayor de los hijos del presentador comparte habitualmente imágenes junto a Momo y sus otros hermanos, reflejando un vínculo sólido y afectuoso que se mantiene a pesar de sus elecciones de vida.

Iara Weich y sus hermanos

En sus redes sociales, la emprendedora muestra también el cercano vínculo que tiene con sus dos hermanos adoptivos. Dos jóvenes de Mozambique que Julián Weich apadrinó a través de UNICEF; sus posteos la muestran cercana y conectada con la vida de ambos. Esa conexión se refleja en la manera en que comparte momentos cotidianos y celebra los logros de cada uno.

El presente de Iara Weich está marcado por su crecimiento como empresaria y por la expansión de su marca en Europa. Con locales en Argentina y España, su propuesta de moda circular se consolida como un proyecto innovador. La apertura de su nuevo local marca un paso importante en su carrera, reafirmando su compromiso con un estilo de consumo consciente.

Iara Weich y sus hermanos

Iara, la hija de Julián Weich, atraviesa un presente marcado por su crecimiento en Europa y por la consolidación de un camino distinto al de sus hermanos. Su recorrido refleja una identidad propia, vinculada a proyectos que combinan creatividad y sostenibilidad, en un entorno internacional que le permitió expandirse y desarrollar su emprendimiento.

