Cami Mayan hizo un house tour de su nueva casa: estilo modern art, “rejunte” vintage de muebles y desorden

Cami Mayan emocionó a sus seguidores cuando apostó por su nuevo departamento. Diseñándolo desde cero, se propuso como proyecto poner su estilo único en la que será su casa nueva. Es por eso que, en sus redes sociales, mostraba los avances que iba consiguiendo con el correr de las semanas. En las últimas horas, realizó un house tour en TikTok, donde mostró las dos habitaciones que tiene, los muebles y la decoración moderna que consiguió, y contó las futuras remodelaciones que realizará.

Cami Mayán

Así es el nuevo departamento de Cami Mayan: decoración modern art y muchos proyectos de remodelaciones

El departamento de Cami Mayan se volvió uno de los proyectos más seguidos por las redes sociales. Con el correr de las semanas, la influencer mostró los avances que iba consiguiendo, desde que se mudó al lugar de tres ambientes. En dos videos de TikTok, decidió mostrar el house tour de cómo fue quedando el espacio, que apunta a una decoración modern art. La cocina y los baños son los ambientes más cerca de su finalización, si bien aún le faltan muebles y detalles. Los usuarios pudieron ver el estilo moderno de los colores oscuros, pero con una vuelta de tuerca original, como espejos no rectángulares.

Las dos habitaciones, donde cada una tiene un placard y vestidor, fueron centro de críticas de muchos, por el desorden que presentaban, al igual que el comedor. Mayan explicó que aún le faltaban llegar muebles, con formas de hongos, o cambiar algunos de lugar para mayor comodidad. En los dos balcones que el lugar presenta, se podían ver los tender para la ropa, en el suelo o abierto para su uso. "Lo suelo mantener un poco más ordenado, se los prometo. No les iba a sacar todo para el video porque sino no es real", se defendió la influencer al mostrar los detalles del lugar. A pesar de eso, muchos destacaron la pasión que le puso al espacio y cómo logró llevar su estilo personal a la decoración moderna y artística.

Las remodelaciones que tiene pensadas Cami Mayán

Espejos nuevos, muebles para el baño, sillones de exterior y un estudio para su trabajo como influencer. Durante su house tour, Cami Mayan contó todos los proyectos de remodelaciones que tiene para su casa, sobre todo para optimizar el espacio que tiene y poder utilizarlo para sus diversas obligaciones. Dentro de los dos baños, planea agregar cortinas, colgar espejos y poner muebles que le permitan guardar algunos de sus productos. Los televisores aún deben ser colgados, pero sufrió un revés cuando perdió contacto con el que la estaba ayudando. Sin embargo, su proyecto más ambicioso es en la segunda habitación, donde la diseña para que pueda ser estudio y espacio de maquillaje personal.

Sus seguidores no dudaron en aplaudir los avances que realizó, pero destacaron el desorden que provoca una mudanza y la planificación de un espacio. Cami Mayan se mostró contenta con el nuevo lugar, sobre todo por las habitaciones que tiene y la ubicación en el que está el departamento. Sin embargo, todos aún esperan poder ver el final, con los proyectos ya realizados.

A.E