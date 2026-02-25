Rocío Marengo celebró el cumpleaños de Marta y Felipe Fort y mostró imágenes inéditas de Isidro

El cumpleaños número 22 de Marta Fort y Felipe Fort fue mucho más que una celebración elegante, también se convirtió en el escenario perfecto para un gesto cargado de emoción por parte de Rocío Marengo.

La modelo, pareja de Eduardo Fort desde hace más de una década, utilizó sus redes sociales para dedicarles un mensaje especial a sus sobrinos en una fecha significativa para la familia. Pero hubo un detalle que terminó de conquistar a sus seguidores: compartió imágenes inéditas de su hijo Isidro, nacido hace apenas dos meses, junto a los mellizos.

Las fotos más tiernas de la noche

En una de las postales que publicó, se puede ver a Felipe sosteniendo al pequeño Isidro, que descansa sobre su pecho mientras ambos sonríen a cámara. “Feliz cumple @felipe_fort, te queremos mucho!!”, escribió Marengo, acompañando la imagen con emojis y palabras de cariño.

Rocío Marengo junto a Felipe Fort e Isidro

Minutos después llegó el turno de Marta. En otra fotografía de estilo similar, la joven empresaria posa radiante con su pequeño primo en brazos. “Diosaa, muy feliz cumple!! Te queremos”, expresó Rocío, dejando en claro el vínculo cercano que mantiene con ambos.

Rocío Marengo, Marta Fort e Isidro

Las imágenes no tardaron en generar comentarios llenos de corazones y mensajes celebrando la unión familiar, especialmente por la presencia del bebé, que se convirtió en el gran protagonista inesperado de la noche.

Una fiesta con sello propio: “Black & Shine”

El festejo se realizó en un exclusivo bar y tuvo una estética moderna bajo la consigna “Black & Shine”. La ambientación combinó luces tenues, detalles metálicos y una impronta nocturna sofisticada, en línea con el estilo que caracteriza a los hijos de Ricardo Fort.

Marta y Felipe Fort

Desde la invitación hasta la disposición de las mesas —organizadas en formato rectangular para compartir aperitivos y tragos— cada detalle fue cuidadosamente pensado. Los looks también acompañaron la temática: negro, brillo y texturas dominaron una velada que reflejó glamour y personalidad.

Para Rocío Marengo, este aniversario tuvo un significado diferente. A pocos meses de haberse convertido en madre, no dudó en mostrar públicamente el vínculo que comienza a construirse entre su hijo y sus primos. El gesto, simple pero sincero, dejó en evidencia el momento de plenitud que atraviesa la familia. Entre celebración, brillo y emoción, el cumpleaños 22 de Marta y Felipe Fort también marcó la primera aparición pública de Isidro en un evento familiar.

AM