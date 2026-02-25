Adiós a los focos empotrados tradicionales: María Vázquez y Adolfo Cambiaso apuestan por la lámpara araña, la nueva tendencia deco

Durante años, los focos empotrados tradicionales dominaron techos de livings, cocinas y dormitorios. Prácticos, discretos y funcionales, fueron sinónimo de modernidad minimalista. Sin embargo, las tendencias deco evolucionan y hoy la iluminación ya no busca pasar desapercibida. En ese contexto, el living de María Vázquez y Adolfo Cambiaso refleja con claridad el cambio: la lámpara araña vuelve al centro de la escena y se convierte en la nueva protagonista del espacio.

Qué es la tendencia de la lámpara araña

La lámpara araña —también conocida como chandelier— es una luminaria colgante con múltiples brazos o puntos de luz que históricamente se asociaba a estilos clásicos, palaciegos o franceses.

La diferencia hoy es clave: No se trata de volver al pasado tal cual era, sino de reinterpretarlo. La nueva tendencia deco toma la estructura tradicional de la araña y la adapta a diseños más livianos, materiales contemporáneos (hierro negro, bronce cepillado, vidrio soplado).

La lámpara araña en la casa de María Vázquez y Adolfo Cambiaso

También se destacan las líneas más simples y menos recargadas, versiones minimalistas pero con presencia. Es una fusión entre elegancia clásica y estética actual.

De dónde proviene esta moda

El regreso de la lámpara araña, tal cómo está en la casa de María Vázquez y Adolfo Cambiaso, tiene varias influencias: El auge del “lujo silencioso”. La tendencia del quiet luxury trasladada al interiorismo propone espacios sofisticados pero sin estridencias. La araña aporta ese gesto elegante sin necesidad de saturar el ambiente.

Después de años de techos “invisibles” con spots empotrados, el diseño comenzó a buscar piezas con identidad. La iluminación dejó de ser solo funcional para convertirse en un elemento escultórico.

Adolfo Cambiaso y María Vázquez

El interiorismo italiano y francés impulsó nuevamente luminarias con presencia, integrándolas en espacios contemporáneos y neutros. En este contexto, optar por esta tendencia no es solo una decisión estética, también comunica personalidad, jerarquía visual y búsqueda de calidez.

En el caso del living de María Vázquez y Adolfo Cambiaso, la elección aporta un punto focal que equilibra la paleta neutra y suma carácter sin romper la armonía del ambiente.

AM