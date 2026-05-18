Así es La Campiña de San Pedro, el emprendimiento de Mónica Cahen D'Anvers: producción agrícola, abierto a turistas y su lado más humano

Mónica Cahen D’Anvers permanece lejos de la televisión, pero cerca de un proyecto construido con esfuerzo y pasión con su pareja fallecida César Mascetti. La Campiña es el predio que permite conectar con la tierra, la tranquilidad y los pequeños momentos cotidianos.

La Campiña, el refugio natural de Mónica Cahen D’Anvers

A los 91 años, Mónica Cahen D’Anvers disfruta de una vida completamente distinta a la que mantuvo durante décadas frente a las cámaras de televisión. La periodista dedica gran parte de sus días a La Campiña de San Pedro, el emprendimiento turístico y agrícola que construyó junto a su fallecido esposo, César Mascetti.

Ubicada en Río Tala, a pocos kilómetros de la Ruta 9 y rodeada de naturaleza, La Campiña se transformó con el paso de los años en mucho más que un campo. El lugar combina producción agrícola, gastronomía artesanal y turismo rural en un entorno pensado para desconectar del ruido cotidiano y reconectar con la tranquilidad.

César Mascetti y Mónica Cahen D’Anvers

La historia de La Campiña comenzó en 1979, cuando Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti adquirieron un terreno de apenas 12 hectáreas donde iniciaron una pequeña plantación de naranjos. Con el correr de las décadas, el proyecto fue creciendo hasta convertirse en un enorme predio con cientos de hectáreas, miles de árboles frutales y distintos cultivos que forman parte de un sistema completamente integrado.

Actualmente, todo lo que se produce en el lugar forma parte de la experiencia que viven quienes lo visitan. Desde frutas y productos regionales hasta preparaciones artesanales que se sirven en el restaurante del predio, el emprendimiento funciona bajo una lógica donde producción, gastronomía y turismo conviven en armonía.

Mónica Cahen D’Anvers

Lejos de mantenerse alejada, Mónica Cahen D’Anvers continúa involucrada activamente en el funcionamiento diario de La Campiña: recibe turistas, recorre los distintos espacios y acompaña de cerca cada detalle del emprendimiento que construyó junto al gran amor de su vida.

Su presencia en el lugar se convirtió en uno de los grandes atractivos para quienes llegan hasta allí. De hecho, muchos visitantes destacan la calidez con la que conversa con el público y cómo comparte historias sobre el crecimiento del proyecto.

Plantaciones, gastronomía y turismo rural

Quienes visitan La Campiña de Mónica Cahen D’Anvers ​pueden recorrer extensas plantaciones y distintos espacios diseñados para disfrutar de la naturaleza. Entre los sectores más destacados aparecen el rosedal, la huerta y el palomar, además de senderos ideales para caminar y conectarse con el paisaje rural.

La experiencia se completa con un restaurante de cocina criolla y artesanal que ofrece platos elaborados con productos del propio campo. Además, el sitio cuenta con un almacén donde se comercializan dulces, conservas y distintas especialidades regionales producidas en el predio. Sin dudas, las visitas guiadas y las actividades al aire libre terminan de convertir a La Campiña en uno de los destinos turísticos rurales más reconocidos de la zona de San Pedro.

Así es La Campiña de San Pedro, el emprendimiento de Mónica Cahen D'Anvers: cuenta con producción agrícola, se encuentra abierto a turistas y comparte con ellos su lado más humano manteniendo vivo el legado y los sueños que compartió con su esposo César Mascetti durante tantos años.