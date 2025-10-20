Máximo Bolocco Menem mostró su lado más cholulo con un especial encuentro con Benjamín Vicuña: "Y a lo que vinimos"

Durante el fin de semana, Benjamín Vicuña y su novia, Anita Espasandin, vivieron días a puro amor y celebración en Mendoza. La pareja disfrutó de los paisajes y gastronomía de la provincia argentina, a la que fueron por un especial motivo. Pero Máximo Bolocco Menem también se hizo presente y al coincidir con el actor no dudó en mostrar su emoción por el encuentro, que quedó registrado en una gran postal.

El encuentro de Benjamín Vicuña y Máximo Bolocco Menem

Los perfiles en redes sociales de Benjamín Vicuña y Anita Espasandin en este fin de semana dejaron en evidencia que la pareja disfrutó de días de celebración en la provincia de Mendoza. Además, de recorrer diversos atractivos de la zona, como bodegas y restaurantes, los enamorados se hicieron presente allí para asistir a la boda de una pareja de amigos mendocinos, que viven en Chile.

La boda llena de glamour y alegría, también contó con la presencia de Isabel Luco Morandé, la madre del actor, con el que posó feliz por compartir este momento. Pero otro de los invitados destacados fue Máximo Bolocco Menem, quien también compartió en redes sociales algunas postales del gran evento.

Sin embargo, en un tono humorístico, el joven lanzó: " Y a lo que vinimos". De esta forma, bromeó sobre el motivo por el que asistió al casamiento: encontrarse con Benjamín Vicuña. El hijo del expresidente argentino se mostró feliz junto al actor en una postal, en la que aparece ambos junto a Anita Espasandin, y la acompañante de Máximo, presuntamente su pareja.

De esta forma, el joven dejó en claro la buena onda que hay entre ambos. Es que tanto Benjamín como Máximo son dos reconocidas y queridas figuras en Chile y la Argentina, ambos se ganaron el cariño de la gente y esta imagen causó furor en las redes sociales. Sin embargo, pese a que el hijo de Cecilia Bolocco dio a entender que se trató de un encuentro que quería tener con su compatriota, ambos ya habían compartido momento juntos.

En junio pasado, Benjamín Vicuña y Máximo Bolocco Menem protagonizaron una campaña publicitaria por el Día del Padre, en el que ambos mostraron su talento como modelos. De allí habría surgido la buena onda entre ambos, que se evidenció este fin de semana con un especial encuentro en Mendoza.