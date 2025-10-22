Wanda Nara se está llevando todo el protagonismo en Masterchef Celebrity (Telefe). Además de los divertidos cruces que tiene con su expareja Maxi López, en los últimos días trascendió que tiene mala onda con Valentina Cervantes. Si bien ambas negaron que esto sea así, en la emisión del martes 21 de octubre se vivió un tenso momento al aire cuando la esposa de Enzo Fernández fue felicitada por el jurado por hacer la mejor milanesa de la competencia y la conductora los interrumpió para hacer un llamativo comentario.

Wanda Nara opacó el momento de Valentina Cervantes en MasterChef Celebrity con una particular opinión

El clima de tensión que se vivió en Masterchef Celebrity entre Wanda Nara y Valentina Cervantes alimenta las versiones de que no se soportarían. Ángel de Brito contó que se debe a que la modelo siente que la conductora la quiere dejar como "una bolu..." mientras que Yanina Latorre sumó que todo tiene que ver con los mensajes que le habría mandado la ex de Mauro Icardi a Enzo Fernández hace dos años.

Según la panelista de LAM (América), Valentina Cervantes está al tanto de este intento de acercamiento y ahora en el reality prefiere mantener distancia. De hecho, salió a la luz que habrían tenido varios chispazos fuera de las grabaciones y que Valu estaba muy plantada en exponerla si es que seguía subestimándola. Sin embargo, todos estos rumores fueron echados por tierra cuando ambas hablaron con Kennys Palacios y negaron tener algún conflicto que impida trabajar juntas.

Valentina Cervantes

Lo cierto es que, el martes 21 de octubre, protagonizaron un particular momento que generó repercusiones y fue muy comentado en las redes sociales. Todo comenzó cuando Valentina Cervantes pasó al frente con su plato: milanesa de pollo con acelga y salsa blanca. El jurado, integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santos, quedó cautivado con su prolijidad. A tal punto que lo compararon con "un cuadro".

Ella con una sonrisa en su rostro y sin poder creer que la devolución de los chefs continuó escuchando atentamente. Al probar su preparación, los cocineros destacaron la excelente cocción que tenía la milanesa y lo rica que estaba. Por esta razón, aseguraron que Valentina Cervantes preparó "la mejor milanesa de todas las ediciones de Masterchef".

Feliz por este logro en el programa, la top model contó que es la comida que más le gusta a sus hijos y la que le hace a su familia. Sin embargo, esta escena de emoción y alegría quedó opacada cuando Wanda Nara lanzó un comentario polémico que no se lo dejaron pasar en las redes. "No existe igual esposa de jugador de fútbol que no sepa hacer milanesas, es como lo primero que tenés que saber", manifestó la mediática generando un clima incómodo en el ciclo.

Wanda Nara y Valentina Cervantes

Fue en ese entonces que Maxi López apareció para decir picante: "Quiero ver la milanesa de Wanda. Nunca me preparó milanesas". Valentina Cervantes, por su parte, ignoró por completo su opinión y siguió atenta a las palabras de Donato, Martitegui y Betular. De hecho, Wanda Nara quiso plantar bandera blanca nuevamente con una pregunta que no fue respondida por la joven. "¿Extrañas Valu?", quiso saber. A lo que la concursante ni siquiera la miró y tampoco respondió.

Este cruce de Wanda Nara a Valentina Cervantes cuando recibía su mejor devolución en lo que va de Masterchef Celebrity fue muy cuestionado en X (ex Twitter) y generó más dudas de que no se llevan bien. "Qué densa Wanda con Valentina, para todo le nombra al tipo, que es botinera o que tiene que saber tal cosa por el marido", "Valentina no la soporta a Wanda", "Es real cero onda entre Valu y Wanda", fueron algunos de los tantos mensajes que escribieron sobre ellas. De esta manera, Valentina Cervantes hizo la milanesa perfecta en MasterChef Celebrity y Wanda Nara la cruzó con un tajante comentario, que fue muy criticado por los usuarios y el público que ve la competencia de cocina.