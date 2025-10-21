La dolorosa frase de Pampita sobre la China Suárez y su nueva vida en Turquía

La relación entre Pampita y la China Suárez siempre estuvo bajo la mirada pública. Aunque ambas aseguraron haber logrado una convivencia en paz tras el escándalo que las enfrentó años atrás, los rumores de tensión volvieron a aparecer en los últimos días. Todo comenzó cuando la actriz dejó de seguir en Instagram a la modelo, gesto que reavivó versiones sobre un nuevo distanciamiento.

Pampita

Ahora, durante la última emisión de Los 8 Escalones, fue Pampita quien lanzó una punta a la China Suárez. Todo sucedió mientras la conductora conversaba con Evangelina Anderson sobre el mundo de las botineras. En medio de un clima distendido, la conductora lanzó una frase que fue interpretada por muchos como una indirecta hacia la actriz, quien actualmente reside en Turquía junto a su pareja, Mauro Icardi..

Evangelina Anderson habló sobre su vida como botinera

Durante la charla, Evangelina Anderson recordó su paso por Inglaterra junto a su exesposo Martín Demichelis y las amistades que formó en esa etapa: “Él estaba en el Manchester City y estuve mucho tiempo ahí, nos hicimos amigas”, contó sobre su vínculo con Karina La Princesita, para entonces pareja del Kun Agüero. En ese contexto, Pampita le preguntó: “¿Y qué hacen las botineras? ¿Toman el tecito? ¿Se juntan? ¿Van al súper juntas?”, a lo que la actual concursante de MasterChef respondió con humor: “Botineamos”.

Pampita y Evangelina Anderson

Fue entonces cuando Pampita aprovechó y lanzó la frase que encendió la polémica: “Sí chicas, a mucha honra. Con el laburo que es botinear. Cambian a los chicos de cole…”. Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente fueron vinculadas a la vida de la China Suárez en Estambul.

Pampita sobre el unfollow de la China Suárez

Aunque no se pronunció en sus redes sociales, Pampita tuvo una intervención en Intrusos donde fue consultada sobre el “unfollow” de la actriz. Sin esquivar el tema, aclaró: “No tengo ni idea qué pasó, todo súper bien entre nosotras. Por lo menos de mi parte el respeto y la buena intención de tener un buen vínculo estuvo”. También aseguró que no hubo conflictos profesionales entre ellas: “Trabajo hace 20 años con Carolina Herrera. No hay una cosa de rispidez de trabajo entre nosotras, para nada. Nunca lo sentí así”.

Pampita

Finalmente, Pampita remarcó que no guarda rencores ni intenciones de conflicto: “Me llamó la atención, no lo he podido conversar, seguro en algún momento se dará. De mi parte siempre va a haber buena intención de que el vínculo esté bien”, expresó, intentando poner fin a las especulaciones sobre su relación con la China Suárez.