La guerra entre botineras está más caliente que nunca. Tras haberse revelado el presunto malestar entre Wanda Nara y Valentina Cervantes por un supuesto mensaje que le habría mandado la conductora de MasterChef Celebrity a Enzo Fernández, “las mujeres de la selección” habrían hecho justicia por mano propia poniéndole un picante apodo que la une a la China Suárez.

Según la información propiciada por el programa Pasó en América (América TV), Ailén Bechara exclamó: “Yo lo que quiero contar es que cada vez que hablamos de Wanda, a mí me explota el teléfono. Todos quieren dar su punto de vista, quieren opinar y me quieren contar”. Esta frase dio inicio al debate entre Augusto Tartúfoli y los allí presentes.

Wanda Nara y la China Suárez, unidas por un picante apodo

Luego de que haya trascendido la noticia de que Wanda Nara presuntamente le había enviado un sugerente mensaje a la pareja de Valentina Cervantes, la esposas de la Scaloneta habrían tomado cartas en el asunto y bautizaron a la presentadora de Telefe con un apodo que la vincula de lleno a Eugenia “China” Suárez.

En el último partido de la Selección Argentina en el Monumental, las hermanas Nara se hicieron presentes en el Estadio. Allí, al enterarse de su presencia, se habría generado un revuelo virtual en el entorno íntimo a los jugadores: “Lo que me están contando es que, en uno de los últimos partidos que jugó la Selección acá, la ven a Wanda y automáticamente, en el grupo de las mujeres de los jugadores, pusieron ‘Tatiana a la vista’. Las administradoras del grupo son varias”, reveló la panelista.

Asimismo, de acuerdo con la información que portaba la bailarina, las “primeras damas” (nombre del grupo de WhatsApp) en cuestión adoptaron una tajante postura contra la empresaria: “Dicen que mandaron disimuladamente que nadie le diera pelota y que aplicaran la ley de hielo con ella”.

Esta forma de referirse así a la exesposa de Mauro Icardi se refiere a la forma en la que Martín Cirio llamó a la China Suárez. Para el streamer, el término Tatiana está destinado a aquellas mujeres que “se quedan” con el novio de sus amigas para tener su vida. Desde ese entonces, esta forma quedó instalada no sólo en la comunidad que sigue al creador de contenidos, sino que traspasó las fronteras de la virtualidad y quedó dentro del vocabulario coloquial de los allegados a esta guerra mediática entre la Bad Bitch y la actriz.

Cabe destacar que la rubia anteriormente fue vinculada a Leandro Paredes, aunque esta información fue desmentida por completo por los protagonistas, y con Keita Baldé, el excompañero del Icardi en el Inter de Milán, con quien tuvo un affaire mientras el jugador estaba en pareja.

Nuevamente, Wanda Nara vuelve a estar en medio del escándalo mediático con presuntas acciones que la unen a la China Suárez. Mientras la portadora de este apodo disfruta de su nuevo amor con Martín Migueles y el rotundo éxito de MasterChef Celebrity -que todas las noches alcanza el pico de rating del prime time televisivo-, siguen creciendo los rumores de malestar con Valentina Cervantes, quien no perdona la “traición” de mandarle un mensaje por la espalda a Enzo Fernández.

