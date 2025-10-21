Qué pasa con Wanda Nara si Martín Migueles vuelve a tocar a las hijas que tiene con Mauro Icardi

La tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo judicial tras la difusión de un video. En las imágenes, se ve a Martín Migueles, actual pareja de la empresaria, acariciando a una de las hijas que la modelo tuvo con el delantero del Galatasaray mientras dormía. La publicación, que fue compartida en redes sociales por la conductora, generó el inmediato enojo del jugador y derivó en una presentación formal ante la Justicia.

Mauro Icardi, Wanda Nara y Martín Migueles

En el escrito, presentado por sus abogados en el fuero civil, Icardi sostuvo que el episodio excedía los límites de la privacidad familiar. Mauro Icardi describió la situación como “inapropiada” y pidió que se tomen medidas urgentes para proteger a sus hijas menores.

La nueva denuncia de Mauro Icardi

A través de una medida cautelar presentada en las últimas horas, Mauro Icardi solicitó que el juez ordene a Wanda Nara “abstenerse de permitir cualquier contacto físico, caricias o tocamientos por parte de su actual pareja/amigo, el señor Martín Migueles, hacia las niñas”, bajo apercibimiento de suspender el ejercicio del cuidado personal sobre las menores.

Denuncia de Mauro Icardi

El documento judicial, que se tramita en el fuero civil, también pide la aplicación de una multa económica de 100 millones de pesos por el incumplimiento de esta disposición, y advierte sobre una sanción aún más severa si la situación se repite. Además, Mauro Icardi solicitó que, en caso de una nueva infracción, “se notifique a la Justicia Penal ante el posible delito de desobediencia”.

La advertencia judicial a Wanda Nara

Por último, el jugador reiteró su pedido para que Wanda Nara evite exponer públicamente a las hijas en redes sociales, estableciendo una nueva multa de 500 millones de pesos en caso de incumplimiento. Con este planteo, Mauro Icardi busca establecer límites claros en torno al cuidado y la exposición mediática de las menores.

Denuncia de Mauro Icardi

La presentación de Mauro Icardi se suma a una serie de reclamos previos que el delantero ha realizado desde su separación con Wanda Nara. En esta oportunidad, el pedido judicial se centra en la figura de Martín Migueles, pareja actual de la empresaria, y en las condiciones de convivencia con las niñas.