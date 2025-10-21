Preocupación por la salud de Cande Tinelli: se cayó mientras grababa su reality y fue operada de urgencia

Cande Tinelli sufrió un accidente mientras grababa el reality familiar y tuvo que ser operada de urgencia. Según detalló Pepe Ochoa, la influencer se cayó mientras montaba a caballo y debieron intervenirla por una lesión en la mano.

Preocupación por la salud de Cande Tinelli: se cayó mientras grababa el reality familiar

Mientras filmaba el reality familiar en el Club Hípico, Cande Tinelli sufrió un accidente y tuvo que ser operada de urgencia de su mano derecha. Según contó Pepe Ochoa en LAM (América), la influencer se cayó del caballo y eso le provocó una grave lesión.

“Se cayó de una manera muy tonta”, reveló el panelista sobre el accidente que sufrió la hija de Marcelo Tinelli durante la grabación de la segunda parte de Los Tinelli. En ese sentido, explicó que al principio no se dio cuenta de la gravedad del golpe, pero horas más tarde el dolor se volvió insoportable: “Aflojó las grabaciones y se dio cuenta de que una parte de su cuerpo estaba rota”.

A los pocos minutos de que se conociera la noticia, Cande Tinelli confirmó la operación al publicar una foto en su cuenta de Instagram. En sus historias, Lele compartió una imagen frente al espejo, donde se puede ver el yeso en su mano derecha.

“¿Y vos cómo arrancaste la semana?”, escribió la cantante junto a la foto, con el humor que la caracteriza. Por su parte, en LAM aclararon que Candelaria se encuentra fuera de peligro y se está recuperando para retomar pronto las grabaciones.

Fiel a su estilo, Cande Tinelli transformó el susto en una oportunidad para mostrar su costado más auténtico. Entre risas, yeso y selfies, la artista volvió a demostrar que nada la detiene cuando se trata de seguir adelante, con actitud y mucho estilo.