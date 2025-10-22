La princesa Leonor aislada en la Academia del Aire: el motivo por el que no sale ni en sus días libres

La princesa Leonor se mantiene abocada a su formación militar, donde está ingresando a la recta final de su carrera. Alejada de los compromisos y los protocolos de la realeza, la hija de la Reina Letizia y el rey Felipe VI comenzó la última parte de su preparación en la Academia del Aire y el Espacio. Sin embargo, esta nueva etapa la mantiene completamente aislada sin poder salir ni en sus días libres.

Esta actitud causó sorpresa en el entorno de la monarquía española debido al total hermetismo que hay desde su estadía en Murcia. De acuerdo con la información propiciada en el programa Fiesta de Telecinco, esta actitud tiene un claro justificativo.

La princesa Leonor: de las salidas por San Javier al hermetismo en Murcia

Desde hace aproximadamente tres años, la princesa Leonor mantiene su formación militar de manera intachable, dedicada a los estudios y su formación en las fuerzas de seguridad aeronáutica. Tras su paso por la Academia General Militar de Zaragoza, donde se la pudo ver a la joven de 19 años tener salidas con sus compañeros de estudios, viajó a Murcia en agosto para iniciar la última etapa de capacitación exclusiva.

Según los expertos, desde ese entonces, no se la vio más a la heredera al trono español disfrutando de sus días libres en las calles de la ciudad. Lejos de que sus padres quieran preservar su imagen o de las órdenes de la Casa Real, ella misma habría optado por no abandonar la academia en sus días libres.

Al parecer, está próxima a tomar sus primeras clases de conducción de avión, razón por la cual la mantiene en un estado de concentración y esfuerzo constante, que la llevó a aislarse de las cotidianidades mundanas. Su corta edad y sus decisiones maduras, la han consagrado como una de las grandes promesas del futuro de España, donde es bien recibida por la comunidad de San Javier.

La princesa Leonor se prepara para un mes cargado de eventos

Este alejamiento del mundo exterior mantiene un doble propósito: por un lado, la princesa Leonor se prepara para afrontar nuevos desafíos en su formación académica de alto nivel. Pero, por el otro, el 24 de octubre se llevará a cabo una edición histórica de los Premios de la Princesa de Asturias, el cual será presidido por la nieta de la emérita reina Sofía. Si bien se confirmó que los monarcas y la Infanta Sofía estarán cerca, lo cierto es que será la primera vez que está en solitario.

Finalmente, el próximo 31 de octubre, la royal cumplirá 20 años y se espera que tanto en Palacio Real como su entorno le realicen un sentido agasajo rodeada de familiares y amigos. Cabe destacar que, en los últimos años, su estadía en Zaragoza y Marín le han impedido pasar esta jornada de festejo junto a sus seres queridos.

A punto de alcanzar las dos décadas de edad, se espera que la Casa Real despliegue una serie de imágenes inéditas de la princesa Leonor. Tal y como es la tradición en las realezas europeas, este accionar es una manera de homenajear a los herederos al trono. Una vez culminada esta jornada, volverá a la Academia de Aire y el Espacio para enfocarse de lleno en la última etapa de su formación militar.

