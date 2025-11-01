Así es la casa de campo de Robertito Funes Ugarte: de la cama para dormir con sus 10 perros rescatados a la cocina adaptada a las mascotas

Robertito Funes Ugarte es conocido en los medios por su trayectoria, sus cruces con Nancy Pazos y su particular estilo a la hora de hacer notas de color. Sin embargo, su vida personal es poco conocida. Por esta razón, los recientes posteos con sus perros y su casa de campo despertó la curiosidad de sus seguidores de las redes sociales.

Robertito Funes Ugarte mostró cómo es vivir con sus 10 perros rescatados

Robertito Funes Ugarte es seguido por más de 400 mil personas en su cuenta de Instagram. Allí comparte su rol en diferentes medios de comunicación y su amor por los animales. Tal es así que contó que posee 10 perros rescatados, los cuales viven con él en su casa de campo. La misma es amplia y está rodeada de espacios verdes donde sus mascotas pueden jugar libremente.

En un reciente posteo, el conductor mostró que su vivienda en la provincia de Buenos Aires es su cable a tierra y el sitio donde puede conectar con lo verdaderamente importante: sus animales. Sin embargo, también aclaró que recibe ayuda de otras personas que se quedan al cuidado de ellos cuando él no puede estar allí por sus compromisos laborales en la Ciudad.

Robertito Funes Ugarte

"Agradecer, agradecer y agradecer. Mis peludos son 'rescatados-adoptados'. No compres animales", escribió Robertito Funes Ugarte en su posteo junto a emojis de corazones. A los pocos minutos, cosechó miles de "likes" y cientos de mensajes que destacan este lado más íntimo, que pocos conocían. "Grande Robertito, rodeado de amor", "Sos de los que hacen este mundo un lugar mejor", "Tenés un gran corazón", fueron algunos de los tantos comentarios que recibió su publicación.

En la filmación se lo puede ver llegando a su casa y recibiendo toda la atención de sus perritos, quienes lo saludan entusiasmados y mueven sus colitas. En la siguiente, muestra cómo adaptó su cocina para integrar sus comederos y bebederos. Una acción que refleja su compromiso y conexión con ellos.

En una de las imágenes que subió a su perfil también revela que tiene una enorme cama al aire libre y de estilo vintage para poder acostarse a dormir la siesta junto a ellos mientras sienten la brisa del aire fresco que rodea al lugar. Así, Robertito Funes Ugarte deja en claro que cada detalle de su residencia está pensado para su bienestar y comodidad, pero también para el de sus animales.

Así es la casa de campo de Robertito Funes Ugarte: tiene una cama para dormir con sus 10 perros rescatados, una cocina adaptada para que sus mascotas puedan comer sus alimentos y espacios amplios que están conectados con la naturaleza, lo que hace posible que puedan compartir el mismo ambiente con felicidad y cuidado.

Robertito Funes Ugarte mostró cómo quedó su nueva cocina reciclada con elementos del 1900

Robertito Funes Ugarte sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo quedó su cocina totalmente reciclada, un espacio que combina elementos del año 1900 con un estilo inglés y toques vintage. La ambientación mantiene la esencia original de la vivienda, pero suma materiales actuales y una distribución funcional, logrando un equilibrio entre lo clásico y lo moderno. Cada detalle fue pensado para respetar la historia de la casa sin resignar comodidad ni practicidad en el uso diario.

Robertito Funes Ugarte

En su cuenta de Instagram, el periodista compartió fotos y videos del proceso, donde se aprecia el impresionante antes y después de la obra. Agradeció a los profesionales que lo acompañaron en la elección de materiales y el diseño, y destacó la satisfacción de ver concretada una “etapa cumplida” dentro del gran proyecto de renovación de su hogar. Con esta intervención, Funes Ugarte reafirma su gusto por los espacios con identidad, historia y estilo propio.