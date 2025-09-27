Exclusivo: así fue la agresión a Robertito Funes Ugarte en la marcha por el triple femicidio de Florencio Varela

La movilización que este sábado reunió a miles de personas frente al Congreso de la Nación para exigir justicia por Brenda Del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Gutiérrez (15), tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela, estuvo atravesada por un episodio de tensión que tuvo como protagonista a Robertito Funes Ugarte.

Así fue la agresión a Robertito Funes Ugarte en la marcha por el triple femicidio de Florencio Varela

El periodista, quien también es cronista de La Nación+, fue increpado y agredido por un grupo de manifestantes que lo insultaron y le reprocharon su alineación política con el gobierno de Javier Milei, férreo opositor a la agenda de género. La situación derivó en que Funes Ugarte debiera retirarse de la concentración, en medio de gritos y cuestionamientos.

Agresión a Robertito Funes Ugarte en la marcha por el triple femicidio de Florencio Varela / Foto: Pablo Cuarterolo

Convocada por el colectivo Ni Una Menos, la protesta se replicó en varias ciudades del país, entre ellas Córdoba, Mar del Plata y Bahía Blanca. El objetivo central fue acompañar a las familias de las víctimas del triple femicidio y reclamar acciones urgentes contra la violencia de género, en un clima de dolor e indignación.

Con carteles, pañuelos y cánticos, los asistentes exigieron que el caso no quede impune y advirtieron sobre el riesgo de retrocesos en materia de políticas públicas para la protección de mujeres y adolescentes.

El triple femicidio de Florencio Varela conmocionó a la sociedad argentina y potenció la movilización feminista. Mientras la investigación avanza, los familiares de Brenda, Morena y Lara piden celeridad en la causa y garantías de que los responsables reciban condenas ejemplares.

En ese marco, el episodio que protagonizó Robertito Funes Ugarte reflejó las tensiones políticas que atraviesan estas marchas, pero no opacó el eje central del reclamo: “Ni una menos” y justicia por las víctimas.

AM