Robertito Funes Ugarte mostró cómo quedó su nueva cocina reciclada con elementos del 1900, en una propuesta que combina funcionalidad y estética clásica. El espacio fue renovado respetando la arquitectura original, con guiños al estilo inglés y algunos detalles modernos. La ambientación incluye muebles patinados, porcelanatos símil madera y una distribución pensada para el uso cotidiano.

Robertito Funes abrió las puertas de su casa y mostró su cocina reciclada

El periodista compartió en su cuenta de Instagram un video donde mostró el resultado de una remodelación muy especial en su propiedad. Según explicó, la renovación forma parte de un largo proceso que atraviesa desde que adquirió la propiedad. En esta etapa, la cocina se convirtió en protagonista, con una ambientación que respeta la arquitectura original y suma toques modernos.

Entre pisos símil madera, encimeras símil mármol y muebles patinados en tonos pastel, Robertito Funes Ugarte mostró algunos de los elementos que definen el nuevo espacio. A su vez, comentó que su idea es mantener una línea estética coherente con el resto de la casa, sin perder funcionalidad ni comodidad. El resultado conserva el aire clásico inglés, con muebles de madera en color claro y una distribución pensada para el uso cotidiano.

Entre los detalles que más llaman la atención de la publicación del conductor se encuentran los muebles bajo mesada patinados, que aportan textura y color sin estridencias. También se destacan los artefactos de iluminación junto con una cañería de bronce, elegidos para reforzar el estilo vintage. La elección de porcelanatos símil madera para pisos y escaleras, mientras que el porcelanato símil mármol aporta un toque elegante y moderno.

La increíble cocina de Robertito Funes: Estilo clásico inglés con toques modernos

Por otro lado, detalló que la cocina fue pensada como un espacio de encuentro, con una distribución que permite la circulación fluida y la integración con otras áreas de la casa. Aunque se trata de una remodelación, el espíritu del lugar remite a las cocinas de principios del siglo XX, donde la madera y los colores suaves eran parte del paisaje cotidiano.

En su cuenta de Instagram, Robertito Funes Ugarte compartió imágenes y videos del proceso, donde se puede ver el antes y el después de la obra. En sus publicaciones, destacó el trabajo realizado y agradeció a quienes lo acompañaron en la elección de materiales y diseño. También mencionó que se trata de una “etapa cumplida” dentro del proyecto de renovación de su hogar, que continúa avanzando.

