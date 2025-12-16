Así es la casa de Joaquín Sabina y Jimena Coronado: estilo barroco “anti minimalista” y la música y la literatura como eje principal

Joaquín Sabina y Jimena Coronado comparten un hogar en Madrid que se distingue por un estilo barroco anti minimalista. La música y la literatura ocupan un lugar central, convirtiendo la vivienda en un reflejo de sus pasiones más profundas. El dúplex tiene objetos, recuerdos y piezas artísticas que acompañan su vida cotidiana.

El estilo barroco “anti minimalista” de la casa de Joaquín Sabina y Jimena Coronado

Joaquín Sabina y Jimena Coronado viven en una casa donde la estética barroca anti minimalista marca la identidad de cada rincón. En este entorno, la música y la literatura se convirtieron en protagonistas y dan forma a un ambiente único. La decoración se completó con libros, instrumentos y obras que refuerzan la personalidad del espacio.

El destacado músico vive con su esposa en un dúplex de aproximadamente 300 metros cuadrados en pleno centro de Madrid. La vivienda, resultado de la unión de dos pisos, se ubica entre barrios tradicionales y conserva el encanto de un edificio señorial. Más allá de su arquitectura, la propiedad se distingue por la impronta personal de la pareja.

La casa que comparten se caracteriza por su decoración barroca, definida por el propio Joaquín Sabina como “anti minimalista”. No hay espacios vacíos ni ambientes despojados; cada habitación está cargada de objetos, libros, cuadros y detalles que narran la vida del cantautor. El estilo responde a una filosofía clara, como lugar de memoria y expresión, donde cada elemento tiene un significado.

Uno de los espacios más emblemáticos es el estudio de grabación instalado en la planta baja. Allí conviven guitarras, micrófonos, partituras enmarcadas y discos, conformando un ambiente que funciona tanto como taller creativo como refugio personal. Esta habitación fue testigo de largas jornadas de trabajo y de momentos íntimos de composición, consolidándose como el corazón musical de la casa.

La literatura que acompaña cada rincón de la casa de Joaquín Sabina y Jimena Coronado

La otra gran protagonista del hogar de Joaquín Sabina y Jimena Coronado es la literatura; las paredes están cubiertas por estanterías repletas de libros, que acompañan la vida cotidiana de la pareja. La lectura, al igual que la música, ocupa un lugar central en la identidad de Sabina, y su casa refleja esa conexión.

Además de música y literatura, el dúplex está lleno de piezas artísticas y objetos de viaje. Fotografías, cuadros y recuerdos familiares conviven en un entorno que transmite historia y personalidad. La decoración no responde a tendencias modernas, sino a una construcción íntima que realza la personalidad única de ambos artistas.

Joaquín Sabina y Jimena Coronado muestran en su casa un estilo barroco anti minimalista donde la música y la literatura ocupan un lugar central. El hogar refleja su personalidad y la unión de sus pasiones y se convierte en un espacio que combina arte, recuerdos y vida cotidiana, consolidando una identidad propia en cada rincón.

