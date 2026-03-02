Adiós a los cuadros: Julieta Ortega apuesta por los vinilos visibles, la nueva tendencia en decoración

Aunque mantiene un perfil bajo pero activo en televisión y teatro, Julieta Ortega encuentra en su casa de Buenos Aires el refugio perfecto para desconectarse del ritmo del trabajo. Allí disfruta de momentos de calma, entre libros, música y una decoración que refleja su sensibilidad artística.

En una serie de imágenes que compartió en redes sociales, la hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar dejó ver parte de su living comedor, donde un detalle captó especialmente la atención: una gran biblioteca blanca en la que los vinilos ocupan un lugar protagonista, convirtiéndose no solo en objetos musicales, sino también en piezas decorativas.

Un rincón con identidad propia

En una de las imágenes que compartió Julieta Ortega se la puede ver posando frente a una amplia estantería de madera pintada de blanco que ocupa buena parte de la pared. Allí, los libros conviven con una colección de vinilos cuidadosamente organizados, que aportan color y personalidad al living.

La biblioteca tiene incluso una pequeña escalera para acceder a los estantes más altos, reforzando la idea de un ambiente pensado tanto para la lectura como para la música. Entre los discos visibles se destacan artistas como Amy Winehouse, que aportan un guiño vintage y cultural al living.

La tendencia en decoración que gana terreno

Lejos de quedar guardados, los vinilos de Julieta Ortega comenzaron a ocupar un lugar central en la decoración de la actriz. Exhibidos en bibliotecas, estas piezas coleccionables, se transforman en objetos que combinan diseño, nostalgia y personalidad.

El living comedor de Julieta Ortega refleja espacios integrados, muebles de líneas simples, pisos de madera y una iluminación natural que realza cada detalle. En ese contexto, los discos dejan de ser solo música para convertirse en piezas decorativas que aportan carácter y cuentan una historia dentro del hogar.