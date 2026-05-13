Quién es Dolores Galán, la esposa de bajo perfil de Mario Pergolini y a qué se dedica

Mario Pergolini es uno de los conductores más importantes de la radio y la televisión argentina. Desde muy joven, se impuso en los medios de comunicación y fue un referente para toda una generación fanática de la música, el rock y los debates picantes. Sin embargo, lejos de las cámaras, él desplegaba una personalidad romántica y poco vista por sus seguidores, comenzando a armar una familia y una vida con su amor, Dolores Galán ,que se volvería de las más estables dentro de los medios de comunicación.

La pareja se enamoró desde la primera vez que se vieron, y comenzaron a vivir una historia de amor que los llevó a formar una familia de cinco. Por el contrario de su esposo, ella se aleja de los medios de comunicación, ya sea en su ámbito laboral como en su vida personal, manteniendo un bajo perfil. En ocasiones, Pergolini contó lo unido que es a su esposa, lo mucho que la respeta y cómo admira todo lo que ella construye lejos de la mirada pública.

Mario Pergolini

La historia de amor de Mario Pergolini y Dolores Galán: casi 40 años juntos

A finales de los años 80, Mario Pergolini comenzaba a asomarse en el ámbito de la radio argentina, como una de las figuras más irreverentes y disruptivas de la época. Con 26 años, su carrera y su fama comenzaba a crecer, abriéndolo a un mundo de posibilidades y éxitos. Sin embargo, en esta transición, decidió ir a una reunión de amigos, donde quedó impactado con una joven de 18 años que robaría su corazón: Dolores Galán. Ella era solo una estudiante de psicología y que también sintió una conexión especial, a pesar de los prejuicios iniciales que rodeaban al joven y rebelde conductor.

El noviazgo avanzó con rapidez y sellaron su amor en un casamiento íntimo, en 1990. Con el correr de los años, la pareja formó una familia de cinco, con sus tres hijos, Tomás, Matías y Valentina. Mientras ellos mantenían un perfil alto en redes sociales y la televisión argentina, Galán se distinguió de su familia por haber optado el hermetismo, y enfocarse en su carrera. En varias entrevistas, Pergolini apuntó que el éxito de su matrimonio a largo plazo se debe en gran parte a que ella nunca necesitó ni buscó vivir de la fama, convirtiéndose en el cable a tierra de todos.

Mario Pergolini y Dolores Galán llevan casi 40 años juntos, sorteando todos los obstáculos y situaciones que viven. "Nos casamos muy jóvenes. Imaginate, ella vio 'La TV Ataca', 'Hacelo por mí'... y no es lo mismo. No es lo mismo la pareja de los 20 años sin hijos, que estar ahora con todos los adultos viviendo solos. Volverte a encontrar después de todo eso…”, se sinceró el conductor en una entrevista.

Mario Pergolini, Dolores Galán

Psicóloga y bajo perfil: ella es Dolores Galán, la esposa de Mario Pergolini

Dolores Galán es un perfil completamente diferente al de su esposo, Mario Pergolini. Mientras el conductor creó una vida en los medios de comunicación, con una personalidad distinguida y extraordinaria, ella se mantuvo fiel a la carrera que eligió a sus 18 años: psicología. Galán ejerce activamente en el ámbito de la clínica privada, es parte de charlas y capacitaciones de temas como la infancia y la adolescencia, y es Coordinadora del Diplomado en Infancia y Adolescencia desde el Modelo Sistémico.

"Ella tiene su vida y éxito en su profesión. Fue la que me llevaba a tierra. Cuando me casé, yo tenía veintipico y ella dieciocho; uno cambia. Me he comido el cuento de ser conocido, era difícil que no fuese así. Era bueno tener a alguien que te dijera: 'Estrella, pará un poco, vamos a criar a nuestros hijos en un mundo normal'”, expuso el conductor en una entrevista íntima y replicada por La Nación.

En esta misma línea, contó que la mujer siempre fue la que llevó la racionalidad a la relación y aconsejó a él y a sus hijos, en el camino que cada uno eligiera en su vida. Fue así que, en otro momento de sinceridad, Pergolini reveló: “Mi mujer me dijo que estaba insoportable y que necesitaba hablar con alguien. Pasé por un interludio, me consideré sano, pero mi señora me dijo que estaría bien que hablara de algunos temas con un profesional. Como siempre que me dio buenos consejos, lo tomé” .

Mario Pergolini

Tomás, Matías y Valentina, los hijos de Mario Pergolini y Dolores Galán

Mario Pergolini y Dolores Galán hicieron una familia de cinco, con sus tres hijos, buscando que cada uno de ellos explore su camino individual y acompañándose en todo lo que se propongan. En 1994, nació el primogénito, Tomás, quien se acercó mucho a los pasos de su padre a través del streaming y la conducción. Sin embargo, lejos de lo que muchos esperaban, también expuso un talento oculto culinario, que se aleja de la radio y su presencia frente a cámaras, y lo llevó a estudiar la carrera profesional gastronómica.

En 1998, llegó el segundo varón e hijo del medio, Matías. Si bien él fue parte de algunos streamings de Vorterix, como su hermano y su padre, enfocó su atención a los pasos de su mamá: la psicología. En el 2025, se graduó de licenciado, mientras, con el correr de los años, armó su nombre como DJ de algunas fiestas urbanas. Así se mantuvo más lejano del perfil público, a pesar de tener algunos cuantos seguidores en su cuenta de Instagram.

Finalmente, en 2006, la familia se cerró con Valentina, la hija menor. Ella mostró su pasión por el arte de los musicales, por lo que buscó profesionalizarse en el canto, el baile y la actuación. Logró debutar con Despertar de Primavera, el 20 de junio del 2025, poniéndose en la piel de Anna y bajo de dirección de Fer Dente, y con la que se llevó su primera nominación.

Los hijos de Mario Pergolini y Dolores Galán

Mario Pergolini y Dolores Galán lograron formar una tierna familia y se volvieron de las relaciones más estables y fuertes de los medios de comunicación. Lejos de ser tapas de revistas o protagonistas de escándalos, mantienen su amor en hermetismo e intimidad, guardándose para ellos los momentos más románticos de todos.

A.E