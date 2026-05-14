Quién es Tomás Pergolini: el hijo chef de Mario Pergolini que triunfa en Vorterix

Mario Pergolini se enamoró a los 26 años de una joven estudiante de psicología, llamada Dolores Galán. Su amor se volvió el más fuerte y estable de los medios de comunicación, basado en el bajo perfil de ella y la búsqueda de privacidad por parte de ambos. La pareja construyó una familia de cinco integrantes, con sus tres hijos, ahora mayores de edad, que siguieron diversos caminos, en medio de la mirada pública y mediática.

Sin embargo, el más cercano a las decisiones de su papá fue el mayor de ellos, Tomás Pergolini. El joven, tras terminar el secundario, apostó todo a su carrera en los medios, triunfando en Vorterix, mientras crece como chef. Entre las redes sociales, los programas de streaming y su personalidad alocada, se vuelve uno de los más queridos por las redes sociales, siguiendo su camino personal.

Tomas Pergolini

¿Quién es Tomás Pergolini? Siguiendo un camino como el de su papá, Mario Pergolini, en Vorterix

En 1994, a solo unos años que Mario Pergolini y Dolores Galán sellaran su amor en una boda íntima, nació el primogénito de un clan que encontraría su pasión entre el arte y los medios de comunicación. Tomás Pergolini llegó a la familia y enfocó su carrera siguiendo el camino que su padre había recorrido. De esta manera, y tras terminar el secundario, se volvió conductor de Esto no Sucedió, programa del streaming Vorterix que combina cultura general, música, anécdotas y un tono marcadamente espontáneo.

Desde un bajo perfil, en comparación con el de su padre a su edad, Tomás encontró la manera de sobresalirse con su carácter extrovertido y sus palabras justas en la ocasión. Además de presentarse frente a cámara, mantiene un rol técnico y creativo, incluyendo desde la edición y curaduría de videoclips en las etapas iniciales de la radio, hasta liderar ciclos generacionales previos como Cortina de Humo . En su Instagram, acumula una comunidad de más de 13 mil seguidores, que destacan el "gen Pergolini", pero su capacidad de conectar con las temáticas tratadas. Pero, lejos de lo que muchos creían, decidió cambiar de rumbo completamente.

Tomas Pergolini

Un cambio de rumbo y la apuesta por la gastronomía: la nueva carrera de Tomás Pergolini, el hijo de Mario Pergolini

A comienzos de abril del 2026, Tomás Pergolini apareció en sus redes sociales con un video que sorprendió a sus seguidores. "Tome una de las mejores decisiones que podría haber tomado en estos años. Empecé la carrera de profesional gastronómico en el IAG (Instituto Argentino de Gastronomía)", expresó en la descripción del posteo. A partir de entonces, explotó una personalidad que tenía guardada solo para él, y de la que buscó aún más conocimientos.

Si bien sus días en Vorterix continúan, su rutina se fusiona con las exigencias de una cocina, y los días aprendiendo a ser un chef de lujo. En el posteo donde confirmó el comienzo de su otra carrera, explicó: "Siempre ame cocinar y lamente no haber estudiado nada al respecto. Hace unos meses dije: 'Che, ¿por qué no? ¡Ojala lo banquen y le den amor!". Desde platillos sofisticados hasta la preparación más compleja de una comida, utiliza sus redes sociales para demostrar su nuevo camino, sin dejar de lado su trabajo en el streaming y los momentos en familia.

Tomas Pergolini

La relación de Tomás Pergolini con su familia: desde su papá, Mario Pergolini, hasta sus hermanos, Matías y Valentina

Los caminos en las carreras de Tomás Pergolini reciben el afecto y el amor de sus padres y sus hermanos, que lo acompañan en cada una de las decisiones. Mario Pergolini no solo lo incentiva a seguir sus sueños, sino que también lo ayudó al hacerse un lugar en Vorterix, cuando lo necesitó, lo aplaude con cada logro que tiene, y prepara salidas padre e hijos en partidos de Boca, otra pasión más que los une.

Por su parte, sus hermanos menores lo tomaron como ejemplo para también seguir sus sueños. Matías Pergolini lo acompañó por unos años en Vorterix, trabajando en otro programa que ya no es parte de la grilla, y siguió sus sueños como DJ y psicólogo, estudiando la segunda carrera y trabajando de la primera en diferentes fiestas urbanas, donde lo invita al mayor. Valentina Pergolini no duda en demostrar el amor que le tiene a Tomás, a través de divertidos viajes, postales tiernas y siguiendo su consejo de seguir sus sueños. Ella, por el contrario de la familia, optó por la actuación y el canto en el teatro, habiendo debutado en el 2025, con una obra dirigida por Fer Dente, y con una nominación en importantes premios.

Tomas Pergolini y su familia

Tomás Pergolini es el mayor de los hijos de Mario Pergolini y Dolores Galán, que más cercano se volvió al camino profesional que recorrió su padre. Con un perfil bajo y una personalidad extrovertida, lleva con éxito uno de los programas de Vorterix, que mezcla el humor juvenil con la cultura general y la improvisación. Sin embargo, también desplegó sus talentos más ocultos, cuando decidió volverse chef y comenzar con la carrera de gastronomía. Desde el 2026, decidió profesionalizarse en un sueño que tenía desde niño, volviéndose un ejemplo de que, a pesar que los años pasen, siempre es buen momento de cumplir con lo que se desea.

A.E