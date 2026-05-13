Quién es Zuzu Coudeu, la influencer y modelo a la que ya llaman la nueva “it girl” argentina

Las redes sociales y las nuevas generaciones imponen en la moda una nueva tendencia que comienza a hacer ruido entre las marcas tradicionales y la moda más lujosa. Muchos de los hijos de celebridades deciden seguir su camino, algunos cercano al de sus padres y otros en ámbitos diversos. Sol Acuña, tras el modelaje, apuntó por llevar sus conocimientos en la moda a una nueva apuesta: Rapsodia. Además de la compañía de sus socios, se encontró con que su hija se volvía una compañera ideal para esta marca de ropa.

Zuzu Coudeu es una de las "it girls" del momento, que ya lleva su nombre a través de diferentes lugares del mundo, pasarelas importantes, apostando por el modelaje y su estilo único. Entre sus trabajos, su creatividad en marketing y una impronta lejana al minimalismo moderno, comienza a hacerse un nombre lejos del de su mamá, siguiendo por el mismo camino, y ganándose el amor de una comunidad de más de 160 mil seguidores que están atentos a ella.

Zuzu Coudeu

¿Quién es Zuzu Coudeu?: Hija de Sol Acuña, "it girl" argentina y una pasión marcada por la moda

Fruto del romance de Sol Acuña y Hernán Coudeu, en febrero del 2004, nació Azucena "Zuzu" Coudeu. Alrededor del 2010, y con 6 años, se convirtió en hermana mayor con el nacimiento de Ludivine, la segunda hija de la pareja. Pero la tragedia golpeó a la familia al fallecer la bebé, por complicaciones en el parto. En diciembre del 2012, la familia se cerró con el nacimiento de Lucio, el "milagro" que trajo felicidad a todos los presentes, y que hizo que Zuzu aprendiera el rol de protectora sobre su hermanito.

Zuzu Coudeu y su familia

Desde pequeña, la joven se rodeó de un mundo marcado por la moda, un pasado de su mamá en el modelaje como una de las más importantes, y una nueva apuesta que comenzaba a surgir entre la alta sociedad: la marca de ropa boho chic Rapsodia. En ese contexto, ella aprendió a combinar prendas, fusionar colores, llamar la atención con accesorios y encontrar tendencias. Lentamente, comenzó a hacer crecer su perfil, con algunos trabajos junto a su mamá y en redes sociales, abriendo su camino a una carrera que, a sus 22 años, continúa y sigue creciendo.

Zuzu Coudeu

El camino fashion de Zuzu Coudeu: de modelo e influencer hasta marketing y diseñadora

Zuzu Coudeau demostró su faceta en la moda desde muy joven, siendo parte del prestigioso staff de Lo Management , liderado por Lorena Ceriscioli, y una de las modelos más elegidas de la Argentina. Campañas y colaboraciones para firmas de renombre nacional e internacional como Complot, Lacoste, y marcas de accesorios de vanguardia, fueron algunos de sus trabajos que la llevaron a ser parte de la industria tradicional de la moda, como embajadora y rostro de la marca.

Zuzu Coudeu

Sin embargo, ella entendió que su generación también iba de la mano de las redes sociales y el marketing digital. Por eso, comenzó a trabajar en Rapsodia, la firma de su mamá, y en su cuenta personal. En Instagram, acumula una comunidad de más de 160 mil seguidores, que siguen las tendencias y el estilo maximalista al que apunta. Muy influenciada por la marca de Sol Acuña, ella encuentra su comodidad en prendas sensuales, pero en los colores llamativos y los accesorios que se alejan del actual minimalismo. Por otro lado, como community manager de la firma boho chic, logró fusionar las ideas de su mamá con su influencia juvenil, lanzando colecciones cápsula propias y llevándose los aplausos de los fanáticos.

Zuzu Coudeu

Zuzu Coudeu en redes sociales: influencer de moda y en el ojo del romance joven

Las "it girls" argentinas se llevan la atención de las redes sociales y los usuarios más amantes de la moda y el chimento. Es por eso que, en los últimos eventos, destacaron la presencia de Zuzu Coudeu y su capacidad de imponer tendencia, a través de las estampas, los agregados originales y las prendas brillosas. Esto la llevó a imponer su propio estilo, alejándose del minimalismo moderno y las prendas monocromáticas blancas o negras.

Zuzu Coudeu en Nueva York, 2026

Sin embargo, su nombre también despertó interés por los más curiosos de su vida íntima, cuando se vinculó con Valentina Barbier, la hija de Juliana Awada. La hija de Sol Acuña se mostró muy enamorada de Santiago Llavallol, un joven polista y modelo que la acompañó en algunas de sus campañas. Tras su separación, ella no mostró signos de tristeza o de una dolorosa ruptura. Pero su nombre volvió a resurgir cuando Valentina se mostró de novia con el ex. Esto generó que los usuarios dieran sus teorías, mientras ellas mantenían silencio sobre el tema, demostrando que no había tal importancia.

Zuzu Coudeu, Santiago Llavallol, Valentina Barbier

Moda, redes sociales, influencia en marcas internacionales y un camino en el modelaje muy marcado a sus 22 años. Zuzu Coudeu es una de las "it girls" argentinas que lleva su estilo en todo momento y que sigue sumando experiencias como embajadora y rostro más elegido. Ella se abre el camino como lo hizo su mamá, Sol Acuña, dejando en claro las diferencias con ella y acercando una impronta novedosa para las tendencias actuales.

A.E