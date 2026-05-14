Mario Pergolini se sinceró sobre lo que significa ser abuelo para él: “Muchos te dicen que te cambia la vida, pero yo no lo encuentro”

Mario Pergolini se sinceró sobre lo que significa ser abuelo para él, destacando que, aunque muchos aseguran que cambia la vida, él no logra imaginarlo de esa manera. Su mirada se sumó a la conversación sobre esta etapa y mostró cómo las percepciones pueden variar según cada historia personal. La declaración se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa, reforzando la idea de que cada uno lo puede vivir de distinta manera.

Mario Pergolini sorprendió a todos con sus declaraciones sobre lo que significa ser abuelo para él

Mario Pergolini se sinceró sobre lo que significa ser abuelo para él, dejando en claro que no logra encontrarle un sentido personal a esa experiencia. En el programa Otro Día Perdido (El Trece), la sección Micrófono abierto llevó a la calle una consigna que invitaba a dejar mensajes para sus nietos. La propuesta fue: “¿Qué le dirías a tus nietos?”. A partir de allí, distintas personas compartieron cómo viven esta etapa de sus vidas.

Mario Pergolini

Entre los testimonios, se escucharon frases como: “El día que nació mi nieto fue el día más feliz de mi vida”, o “Lo quiero mucho, es la alegría más grande que tengo”. También hubo quienes destacaron el valor de los nietos como motor de vida en situaciones difíciles: “Su llegada al mundo cambió mi vida. Estoy diagnosticada con cáncer de mama y ellos son mi fuerza”. Tras la recopilación de estos mensajes, la cámara volvió al estudio. Allí, el conductor Soy Rada comentó: “Debe ser fuerte ser abuelo”.

Las palabras del mago dieron pie a que Mario Pergolini compartiera su visión personal sobre el tema y aportó con sinceridad. “Sería raro. Yo, por suerte, ni atisbo de que eso pase”. Con esa frase dejó en claro que no tiene nietos y que, por el momento, no se imagina en ese rol. Ante su respuesta, Evelyn Botto le consultó si le gustaría ser abuelo en algún momento de su vida, pero la respuesta del conductor fue clara y reflejó lo que siente sobre esta etapa.

“No sé por qué. Y esto lo digo en serio. Cuando sos joven y te dicen cómo es tener un hijo, no te lo imaginás porque es muy intransferible. Hasta que no tenés un hijo, no lo entendés. Incluso cuando tenés el segundo pensás cómo vas a hacer para querer igual al otro, y después te das cuenta de que son distintos”, comentó el conductor. Sus palabras reflejaron una postura particular que generó una ola de comentarios en las redes sociales.

La irónica respuesta de Mario Pergolini que dejó en claro su postura sobre los abuelos

Durante el programa, donde se abrió la posibilidad de que distintas personas comenten sobre el tema, Mario Pergolini agregó que muchos de sus amigos ya son abuelos y suelen decirle que la experiencia les cambió la vida, pero él no logra encontrar ese sentido. “Solo pensar que hay que ir al jardín en el Día del Abuelo ya me da por la pel… Y sentarme de vuelta en esas sillas es peor, no te podés levantar. Porque cuando sos viejo, ya no tenés músculo en el culo, todo te duele”, expresó.

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El conductor también reflexionó sobre cómo observa a personas de su círculo más íntimo en el rol de abuelos: “Lo que yo veo es que les gusta tener esa despreocupación con el nene. Es un hijo sin responsabilidad. Empieza a romper mucho y se lo devuelven al padre. Le dicen: ‘Chao, ¿querés comer caramelo? Comé caramelo. 'Televisión, tomá televisión’”. Con ironía, agregó: “Ay, Mario, le diste leche. Sí, le di todo el pote”.

De esta manera, Mario Pergolini describió la dinámica que percibe en quienes ya transitan esta experiencia, marcada por la posibilidad de disfrutar sin la carga de obligaciones cotidianas. Además, señaló que, en caso de tener que asistir a actos escolares, lo haría si hubiera un sillón cómodo: “Si es medio más chill out, un sillón con respaldo, sí. Pero si es puff, no porque no te podés levantar”. Sus palabras generaron una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos lo apoyaban y otros aportaban una mirada crítica sobre su postura.

Mario Pergolini

Mario Pergolini se sinceró sobre lo que significa ser abuelo para él, dejando en claro que no logra encontrarle un sentido personal a esa experiencia. Sus palabras marcaron un contraste con los testimonios que recogieron en el programa, que describen la llegada de los nietos como un momento transformador. La declaración generó comentarios y abrió un espacio de conversación sobre cómo cada persona interpreta esta etapa de la vida.

VDV