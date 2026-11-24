El calendario marca el 19 de diciembre como la fecha clave de la temporada y la expectativa crece cada día. Tras semanas de rumores, tarjetas filtradas y charlas en los programas de espectáculos, Rodrigo De Paul anunció el enlace en su cuenta oficial de Instagram con una selfie y una frase breve y elocuente: "En un mes me casoooo". Desde ese instante, la pareja puso en marcha una celebración campestre en Exaltación de la Cruz para unas 300 personas, donde la calma del entorno rural convive con el despliegue de una gran gala.

Mientras el futbolista confirma la cuenta regresiva y Tini Stoessel define cada aspecto visual del festejo, las primeras pistas sobre los looks adelantan una propuesta audaz que mezcla cine, pasarela y fantasía.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se casan el 19 de diciembre y ya se filtran más datos de la boda

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: Texturas, brillo y aire de Hollywood

En su paso por La mañana de Lape, la especialista en moda Mery Folgar explicó que la consigna estética del dress code de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no impone una paleta de colores cerrada, sino que pone el foco en las texturas y en el impacto visual. De acuerdo con lo que contó al aire, el criterio apunta directo a los géneros y al movimiento: "Acá es muy específico, no tanto en colores. Mucho metalizado, transparencias, mucha puntilla, encaje". La referencia visual remite a las grandes alfombras rojas, los años noventa, los comienzos de los dos mil y la impronta teatral de la Met Gala.

Cada asistente recibió un documento de unas veinte páginas —con ilustraciones florales azules sobre fondo blanco y tipografía manuscrita— que incluye información del lugar, horarios y una guía de imágenes para orientar la elección del outfit. Lejos de dejarlo al azar, Tini concibe la celebración como una gran producción escénica.

Durante la charla televisiva, la panelista Paula Varela recordó el rol creativo de la artista: "Ya Yanina contó que la misma Tini le dijo que la guionó, la escribió... Entonces dentro de eso entran los invitados como personajes dentro de esta boda". En la misma sintonía, Folgar coincidió en que la cantante pensó el festejo como una puesta en escena integral: "Ella la escribió y la guionó como si fuese un show de Futttura". Además, trascendió que la inspiración toma guiños de tres películas de Disney ligadas a la historia de amor de la pareja.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: sastrería relajada y misterio nupcial

Aunque los referentes femeninos suelen acaparar la atención en este tipo de guías visuales, el documento también ofrece pautas claras para los hombres. Folgar señaló a Jacob Elordi y Brad Pitt como modelos para una sastrería descontracturada y moderna, y resumió la consigna masculina con una definición directa: "Trajes descontracturados, pueden ser con o sin corbata".

De este modo, cada invitado a la boda de Tini y Rodrigo de Paul suma su propia personalidad y comodidad sin romper la armonía general de una noche pensada con criterio de "red carpet, es decir, bien espectacular, de Hollywood".

Todavía es un misterio el diseñador del vestido de novia, solo suposiciones

En cuanto al vestido de novia, los trascendidos hablan de un diseñador belga de prestigio cuyo nombre se guarda bajo siete llaves, y también circuló la posibilidad de que Verónica de la Canal participe en alguno de los cambios de vestuario que la intérprete de "Cupido" lucirá a lo largo de la velada. Ninguno de los novios confirmó oficialmente estos datos por el momento, pero cada pista alimenta la intriga alrededor de un evento que cuida cada detalle estético.

Blindaje total y lujo en el campo

El predio elegido en Exaltación de la Cruz combina amplios sectores al aire libre para la recepción con un salón principal preparado para el banquete y el baile, el mismo escenario donde tiempo atrás celebraron Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Entre los nombres que figuran en la lista de convocados aparecen Susana Giménez y referentes cercanos al mundo artístico y futbolístico de la pareja, en una producción de primer nivel cuyo cubierto ronda los 500 dólares por persona, sumando gastronomía, ambientación y servicios técnicos.

La invitación de la boda de Tini y Rodrigo De Paul

Para resguardar la intimidad de los novios y de sus seres queridos, rige una regla estricta desde el ingreso: "Sin teléfonos, sin celulares, sin posibilidad de registro". Quienes asistan deben dejar sus dispositivos fuera de los salones centrales o atravesar controles previos para impedir filtraciones instantáneas y cuidar la espontaneidad de cada instante.

Al final, entre la calma del campo bonaerense, la fuerza de las transparencias y el acuerdo de dejar los celulares a un lado, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul escriben su propio guion lejos de las miradas ajenas, listos para celebrar un brindis donde lo único que importa es la huella que queda en quienes los acompañan.