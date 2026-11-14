El nuevo integrante de la familia de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, a pocas semanas de su boda

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul presentaron a su nuevo perro, un cachorro golden retriever de pelaje claro, en el álbum de fotos que el futbolista subió a Instagram. La mascota se sumó a la familia a semanas del casamiento que la pareja celebrará en diciembre, en una etapa en la que ambos reparten su tiempo entre Miami, los compromisos profesionales y la organización de la fiesta.

El mediocampista del Inter Miami acompañó el carrusel solo con un emoji de corazón rosa, sin texto. Entre escenas de entrenamientos, viajes y jornadas con sus hijos, el cachorro apareció en más de una toma y fue la novedad de una secuencia que mostró cómo transcurren sus días en Estados Unidos.

Las fotos del cachorro golden retriever de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tini Stoessel aparece en una de las imágenes frente a un espejo, con el celular en alto y el cachorro en brazos, mientras le da un beso en la cara. A su lado, Rodrigo De Paul apoya la mejilla contra el animal y lo sostiene con una mano tatuada. El golden lleva un moño naranja alrededor del cuello, y la funda del teléfono de la cantante está cubierta de stickers de colores.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel junto a su nuevo cachorro.

Otra de las postales muestra al perro acostado panza arriba, junto a una almohada blanca, con las patas delanteras recogidas sobre el pecho y la mirada dirigida a la cámara, lo que demuestra un instante de tranquilidad para el nuevo integrante de la familia.

El cachorro golden retriever, recostado junto a una almohada blanca.

La cantante replicó el posteo en sus historias y dejó un comentario dirigido al futbolista y a sus hijos: "Los amo". Entre los mensajes estuvo el de La Joaqui, del círculo cercano de la artista, que escribió: "Qué familia más bonita que son". En menos de un día, la publicación superó los 950.000 me gusta y los 6.700 comentarios.

El carrusel incluyó una imagen de los dos en un gimnasio, rodeados de máquinas, discos de pesas y paneles de luz en el techo. El jugador, con una remera negra sin mangas, flexiona el brazo derecho cubierto de tatuajes y sonríe, mientras ella le apoya una mano en la mejilla y sostiene una banda elástica con la otra. La intérprete eligió un top deportivo blanco y llevaba el pelo suelto, con reflejos claros.

Tini Stoessel junto a su pareja.

Fifi, la galga de Tini Stoessel, y la rutina familiar de Rodrigo De Paul en Miami

Tini Stoessel ya tenía una perra antes del cachorro que presentó Rodrigo De Paul. En 2025 adoptó a Fifi, una galga que había sido rescatada de la calle y que desde entonces la acompaña en viajes y compromisos de trabajo, como lo que fue toda la gira de FUTTTURA. "Hay una relación estable en mi vida y es con Fifi", contó en febrero de 2026 durante una entrevista con Cadena Heat.

En esa charla explicó que su profesión la obliga a dormir en camas distintas y a adaptarse a horarios cambiantes, y que el cuidado diario de la galga le dio estabilidad. La alimentación, los descansos y las noches compartidas pasaron a ordenar su rutina. En agosto, Fifi recorrió con ella las calles de París durante el viaje en el que la artista avanzó con los preparativos de su boda.

Tini junto a Fifi.

El posteo continuó con varias fotos de la compositora con el futbolista de la selección argentina. Una imagen tomada en la cabina de un avión privado los muestra recostados sobre un asiento de cuero claro. El futbolista lleva un buzo gris con la capucha puesta y anteojos de sol; la cantante, una vincha del mismo color, una prenda negra de mangas largas y el pelo suelto. Ambos se cubren con una manta de felpa, y ella se inclina hacia su hombro con la vista baja.

Tini y Rodrigo De Paul en uno de sus viajes.

El casamiento ya había sido confirmado por la intérprete en Instagram, junto al video de la prueba de su vestido de novia: "...y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida". Según la invitación que difundió en septiembre el periodista Gustavo Méndez, la fiesta está prevista para el sábado 19 de diciembre en Dok Haras, en Exaltación de la Cruz, datos que los novios no anunciaron oficialmente.

El cachorro golden retriever es la nueva mascota de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, que lo mostraron por primera vez en el álbum publicado el 13 de noviembre, a semanas de casarse. Por ahora, la pareja todavía no dio a conocer el nombre que eligió para el perro, cuya llegada coincidió con la cuenta regresiva hacia la boda.