La conmovedora historia detrás de la foto de Tini Stoessel con su perrita, Fifi: un rescate que cambió sus vidas

Tini Stoessel compartió este domingo 25 de octubre una foto junto a Fifi, la perra que rescató en 2025 y que desde entonces se convirtió en una presencia importante en su día a día. La publicación de Instagram mostró a ambas recostadas sobre una cama, mientras el can descansaba sobre una almohada blanca, con los ojos cerrados y un collar rosa alrededor del cuello, rodeada por una manta del mismo tono.

La imagen permitió conocer otro momento de cercanía entre ambas, que durante el último año compartieron viajes, descansos y distintas actividades. Aunque sus seguidores ya están acostumbrados a verlas juntas, el vínculo tiene una historia que la propia compositora decidió contar públicamente, cuando explicó cómo cambió su manera de organizar los días desde la llegada de la mascota.

La historia de Fifi, la perrita que transformó la vida de Tini Stoessel

Tini Stoessel adoptó a Fifi durante 2025, después de que la pequeña galga fuera rescatada de la calle. Desde su llegada, comenzó a integrarse a sus actividades y a compartir espacios que antes transitaba sin ella. “Hay una relación estable en mi vida y es con Fifi”, expresó la creadora de "Cupido" durante una entrevista concedida a Cadena Heat en febrero de 2026, al explicar la importancia que adquirió esa compañía.

La galga de pelaje claro y collar rosa comenzó a formar parte de los viajes y momentos compartidos por la cantante.

Uno de los primeros registros públicos de esa relación se remonta al 23 de agosto de 2025, cuando La Nación publicó una entrevista realizada por Florencia Falcone. La periodista relató que la intérprete había llegado a las oficinas de Disney para cumplir con sus compromisos promocionales por la serie Quebranto, acompañada por la mascota que había adoptado.

En febrero de este año se conoció otro episodio que permitió observar esa cercanía. Durante una entrevista con El País de Uruguay, el periodista Nicolás Lauber estuvo en los estudios Cuyo, en Buenos Aires y describió cómo la pequeña galga paseaba por el lugar con un chaleco rosa antes de que comenzara la conversación con la compositora de "Buenos Aires".

Sin embargo, el testimonio más revelador llegó durante su charla con Cadena Heat. Allí explicó que su trabajo la acostumbró a dormir en distintas camas, conocer otras culturas y adaptarse permanentemente a horarios diferentes, por lo que tener una responsabilidad diaria vinculada al cuidado de su compañera le aportó la estabilidad que necesitaba. La alimentación, los momentos de descanso y la posibilidad de dormir juntas se convirtieron en hábitos importantes para la intérprete, quien también destacó la manera en que el animal reacciona ante sus cambios de ánimo. Según contó en aquella entrevista, cuando se siente mal, la galga se acerca para cuidarla, mientras que, en situaciones de nerviosismo, suele buscar su regazo.

Los gestos de cariño reflejan la cercanía que ambas construyeron desde la adopción.

Esa relación comenzó a quedar registrada en fotografías tomadas tanto durante sus actividades como en espacios de descanso. Los abrazos y las muestras de afecto aparecen con frecuencia en esas publicaciones, donde su amiga perruna también ocupa un lugar destacado. De esta manera, sus seguidores pudieron conocerla y seguir algunos de los recuerdos que compartieron desde su llegada.

Los viajes de Tini Stoessel y Fifi: los paseos por París y los momentos que comparten

Tini Stoessel y Fifi también disfrutaron de una escapada a París en agosto de 2026, cuando la exprotagonista de Violetta viajó a Francia junto a sus amigas más cercanas para ver todos los detalles previos y necesarios para su boda con Rodrigo De Paul. Durante la estadía, la galga participó de los recorridos por la capital francesa, en una serie de secuencias que incluyó salidas al aire libre y momentos de descanso en el alojamiento elegido por el grupo.

Una de las jornadas las llevó a pasear por las calles parisinas y detenerse en un restaurante, donde estuvieron sentadas al aire libre. La estrella argentina eligió una musculosa negra, pantalones claros y una cartera roja, mientras su pequeña compañera llevaba un collar y una correa rosa. También compartieron una visita a los alrededores de la Torre Eiffel, donde descansaron sobre el césped.

Los momentos previos a su gira y los descansos también forman parte de las experiencias compartidas.

El recorrido incluyó un instante de tranquilidad dentro del lugar donde se hospedaron. En las imágenes difundidas por Instagram se la pudo observar recostada sobre un sillón y descansando cerca de la artista, además de otros registros en los que aparece en brazos. Esas escenas mostraron cómo la pequeña también participaba de las pausas entre las salidas por la ciudad.

La presencia de Fifi en los desplazamientos internacionales ya había quedado documentada meses antes. El 20 de febrero, ambas llegaron al Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Uruguay, donde un grupo de seguidores esperaba a la actriz. Según informó El País al día siguiente, su acompañante también formaba parte del grupo que arribó desde Buenos Aires, otro antecedente de sus recorridos compartidos.

Durante su estadía francesa, las caminatas continuaron por Avenue Montaigne, una de las zonas comerciales más conocidas de París. Allí fueron fotografiadas frente a las boutiques de Prada y Shiatzy Chen, mientras la intérprete sostenía la correa y su compañera caminaba a pocos pasos. La escena formó parte del álbum que compartió con sus seguidores a principios de agosto.

Las caminatas por París y recuerdos de cercanía reflejan distintas experiencias compartidas durante el último año.

En las secuencias publicadas a lo largo de estos meses también se repite un detalle: el collar rosa que utiliza habitualmente la galga, visible tanto durante los paseos como en las postales tomadas en interiores. Entre las imágenes aparecen retratos abrazadas, instantes en los que la mascota descansa sobre sus brazos y otros registros de sus salidas.

La fotografía publicada este domingo volvió a mostrar una de esas escenas de cercanía, con la pequeña descansando junto a la artista. Tini Stoessel ya había explicado en su entrevista con Cadena Heat cuánto significaba para ella la presencia de Fifi, y aquella declaración permite comprender el lugar que la galga rescatada ocupa hoy en los hábitos que ambas comparten.