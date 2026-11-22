Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se casan el 19 de diciembre, y a medida que se acerca la fecha aumenta la expectativa alrededor de la celebración. En ese marco, Nicki Nicole, amiga de la futura esposa e invitada al casamiento, habló sobre la boda y reveló, con humor, detalles inéditos de cómo vive la previa.

La charla se dio en días especiales para la rosarina, que viene de publicar dos temas, y tuvo como eje lo que muchos ya señalan como la boda del año. Distendida, se animó a compartir sus dudas sobre qué ponerse, el obsequio para los novios y lo que siente a menos de un mes del enlace.

Nicki Nicole, invitada al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

En diálogo con Infama, Nicki Nicole admitió que la consulta le recordó una tarea pendiente: todavía tiene que preparar el vestido. Imagina un look veraniego, pensado para las altas temperaturas, y adelantó que asistirá sola, aunque aclaró que habrá varios conocidos.

La cita tendrá un significado particular para ella. Según contó, solo fue a ceremonias de este tipo de chica, cuando se casaban allegados de su familia, así que "es mi primer casamiento de adulta". De ahí su pronóstico: "Siento que voy a llorar de pe a pa".

Enseguida surgió el asunto del regalo, otra cuenta sin resolver. No sabe qué comprarles, porque, a su juicio, ya tienen todo, y estuvo averiguando qué les hace falta. Elegir presentes nunca le resultó fácil: en mayo de 2023 relató que para el cumpleaños de la ex Violetta había conseguido un tocadiscos que no pudo llevarle al festejo por el tamaño de la caja.

Fue entonces cuando la periodista bromeó con la idea de una heladera, y ella respondió divertida: "¿Decís?". Tampoco la convenció un lavarropas, y aseguró que busca algo más simbólico, que de verdad les guste.

Nicki Nicole junto a Tini Stoessel en Blackout.

El tramo final de la entrevista tuvo un tono más pícaro. Cuando le preguntaron si alguien podría conquistarla en una fiesta tan concurrida, contestó que no lo cree y cerró con una promesa: "Cuando tenga el look, te lo cuento".

Nicki Nicole: su amistad con Tini Stoessel y su nuevo álbum

El vínculo entre Nicki Nicole y Tini Stoessel también quedó plasmado en la música. El 25 de marzo de 2025, ambas se unieron a Emilia Mernes en "Blackout", segundo sencillo de Perfectas, el EP de la entrerriana, una pieza que escribieron las tres junto a un equipo de autores y productores.

La propuesta llegó al número uno del Billboard Argentina Hot 100 y del ranking de CAPIF, y tuvo un clip dirigido por Lea Esmaili, ambientado en un local de ventiladores en plena ola de calor, donde el trío seduce a los clientes hasta derretirlos. Se trató de la primera colaboración en conjunto de las tres cantantes.

Tini Stoessel y Nicki Nicole

En paralelo, la exjurado de Popstars transita una etapa de intensa actividad profesional. El jueves 19 de noviembre estrenó "Rayo de Sol" y "Eterna Soledad", los singles que inauguran su próximo disco, y, un día después, anticipó más sorpresas para pronto.

Cada canción plantea un conflicto distinto: "Rayo de Sol" se mete con la represión de los sentimientos y el enojo que aparece cuando se callan demasiado tiempo, mientras que "Eterna Soledad" toma el efecto Narciso para explorar la confusión entre el amor y la admiración por una imagen. Agustín Puente filmó ambos videos, y Clemente Bruzzone tuvo a su cargo la dirección creativa.

Con el calendario tan avanzado, la intérprete indicó que la salida llegaría a fin de año o en enero o febrero. Tras dos lanzamientos recientes y un álbum en camino, Nicki Nicole tiene ahora otra prioridad en la agenda: definir su atuendo para el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, la boda en la que, como confesó, presiente que habrá lágrimas.