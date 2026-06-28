Paulo Dybala y Oriana Sabatini cumplieron su tercer gran objetivo: "Mortalidad de la que no podemos escapar"

Paulo Dybala y Oriana Sabatini están atravesando uno de los momentos más especiales de su matrimonio tras convertirse en padres de Gia, su primera hija. La pareja suele mantenerse cauta ante la sobre exposición en redes sociales y en los medios. Sin embargo, en algunas oportunidades abren las ventanas virtuales de su intimidad y muestran algunas situaciones cotidianas que hacen a su vida en pareja. Es así que, este fin de semana, el delantero de la Roma sorprendió a sus más de 56 millones de seguidores donde compartió cómo cumplieron su tercer gran objetivo junto a su esposa.

La tercera meta de Paulo Dybala y Oriana Sabatini

A través de un carrusel de fotos que desplegó en su cuenta personal de Instagram, Paulo Dybala mostró su lado más vulnerable junto a Oriana Sabatini. En las tomas, se la ve a la pareja en diversas situaciones que trazaron el primer semestre de este 2026. En este marco, el matrimonio se sumó a la tríada de la realización personal -o las tres obras de la vida-: tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol.

Oriana Sabatini y su triada | Instagram

Estas concepciones populares representan la idea de dejar una huella. Tener un hijo representa darle continuidad a la vida, plantar un árbol simboliza aportar algo bueno al mundo y pensar en las generaciones que vienen, y escribir un libro significa compartir ideas, conocimientos o experiencias para que perduren en el tiempo. Por esta razón, el futbolista se sumó a esta premisa junto a la influencer y cumplió su tercer gran objetivo: sembrar su propio árbol.

“Una pequeña huella en el mundo dentro de nuestra mortalidad de la que no podemos escapar, tiene que ser nuestra aspiración para permanecer con un humilde sesgo de inmortalidad”, escribió al pie del dump con fotos que le dan sentido a su reflexión. La primera toma se los ve sosteniendo juntos el pequeño tronco de su plantación; en la siguiente se la ve a Oriana sonriente con una pala en la mano, mientras que en la otra sostiene este ejemplar recién plantado.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini | Instagram

El apoyo incondicional de Paulo Dybala a Oriana Sabatini

Para seguir llenando de sentido a esta publicación, Paulo Dybala compartió una imagen de Oriana Sabatini sosteniendo a upa a la pequeña Gia, de cuatro meses, mientras que otra se la ve a la escritora sosteniendo entre sus manos su primer libro, el cual fue presentado en la 50° edición de la Feria del Libro de Buenos Aires.

Finalmente, para cerrar con broche de oro, añadió una toma en la que ambos posan juntos tras la presentación oficial de la novela de ficción. En la misma, se lo ve lucir una remera básica negra con un estampado brillante con la ilustración de la tapa de la obra de su esposa. “Un árbol, una hija, un libro”, concluyó lleno de satisfacción y orgullo por los logros que cosecharon durante su romance y que se materializaron a lo largo de esta primera mitad de año.

Por su parte, la hija de Cathy Fulop no tardó en reaccionar a la publicación y le dejó un cariñoso mensaje en la caja de comentarios: “¡Nuestro arbolito! ¡¡¡¡¡Te amo con toda mi alma!!!!!”. Sus palabras reflejaron el fuerte vínculo que las une y acompañaron con ternura el emotivo momento compartido en redes.

Cabe destacar que, la pareja cuenta en el jardín de su casa con un olivo, una especie cargada de simbolismo cultural y religioso, habitualmente vinculada a la paz, la reconciliación y la longevidad. Por su carácter resistente y duradero, también suele asociarse a ideas de prosperidad, sabiduría y permanencia. En ese mismo espacio, se sumó una nueva plantación realizada por el clan Sabatini-Dybala, que amplía el paisaje de su hogar y refuerza la construcción de un entorno atravesado por gestos cargados de significado familiar.

El posteo de Paulo Dybala junto a Oriana Sabatini | Instagram

De alguna manera, Oriana Sabatini parece seguir una tradición familiar cargada de simbolismo. Sus padres de la experta en tanatopraxia, la actriz venezolana y Osvaldo Sabatini, también reúnen los tres hitos del popular dicho: formaron una familia con sus hijas, -la influencer y Tiziana-; Cathy escribió el libro Espléndidas, cómo lograr nuestra mejor versión​ en 2019; y, recientemente, Osvaldo compartió en sus redes el emotivo momento en el que plantó un árbol. Ahora, junto a Paulo Dybala, Oriana vuelve a conectar con esa idea de construir una huella, un gesto que la une a esa simbólica herencia del linaje materno y a los proyectos que la pareja proyecta a futuro.