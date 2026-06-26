Verónica de la Canal reveló el detalle detrás del impactante vestido quemado que usó Lali Espósito

Verónica de la Canal se ha consagrado como una de las diseñadora más influyente de los últimos tiempos y con su sello personal ha vestido a grandes estrellas del espectáculo, entre ellos, a Lali Espósito. En una charla con Marcelo Polino para Caras Glam, la artista contó el particular vestido que diseñó a la cantante.

Verónica de la Canal explicó cómo diseñó el vestido quemado de Lali Espósito

Verónica de la Canal tuvo un primer comienzo de año sorprendente, estrenó el vestuario para la obra Las Doradas en el Teatro Cervantes, participó de la Semana de la Moda, celebrada en San Luis, en el marco de Argentina Fashion Week y se dio el lujo de diseñar uno de los vestidos más icónicos que Lali Esposito usó en su último show en River.

Vestido quemado de Lali Espósito//Instagram de Verónica de la Canal

La cantante brilló no solo por su despliegue musical y coreógrafo, sino también con sus outfits disruptivos, originales y de alta costura. Durante la charla en Caras Glam, Verónica de la Canal contó: “La última que vestí fue a Lali para su show, lo cual me encanta porque ella me dice, ‘Mira, voy a presentar esta canción o esto’, lo hablamos con su estilista, con Maru Benancio y me deja ser”.

Verónica de la Canal//Instagram

La diseñadora explicó que fue la encargada de toda la parte de sastrería correspondiente al espectáculo. En este contexto, la intérprete de Fanático confió en ella para uno de sus vestidos más icónicos, se trata de una pieza de autor con un potente mensaje artístico. “El vestido de alta costura, que era un vestido que estaba quemado y era una novia con mucho drama y era para presentar su reinterpretación de Ego”, indicó.

Verónica de la Canal con Lali Espósito//Instagram

Así fue la reversión que hizo Verónica de la Canal al vestido quemado de Lali

El vestido de Lali Espósito y con sello de Vero de la Canal consistió en una falda con tono ceñido que realzó la figura de la artista pop. La diseñadora incorporó al diseño un retazo de encaje antiguo, mezclando un rasgo nostálgico y romántico. Lo llamativo del vestido fue que De la Canal usó fuego real para quemar los bordes de la prenda y pintó la tela a mano para conseguir los tonos que simulara un ahumado.

Como bien lo detalló la especialista en moda en el programa de Caras TV, se trató de una reversión del vestido que la estrella pop había usado en el videoclip de Eco. “Fui la primera que hizo la ropa para el videoclip y luego fuimos haciendo todas las reversiones”, dijo la artista. En el mismo recital, Verónica de la Canal confeccionó un traje sastrero clásico negro de tres piezas: saco, chaleco y pantalón formal, acompañado de un corpiño con escote en V intervenido con cristales, al igual que el pantalón.