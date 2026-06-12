Oriana Sabatini reveló la verdad sobre las "mujeres de la selección" y por qué no se junta con el grupo

En el marco de la Copa Mundial FIFA 2026, Oriana Sabatini rompió el silencio y habló sobre los rumores en torno a las novias y esposas de los jugadores de la selección argentina. La cantante se sinceró sobre la interna y los supuestos conflictos entre las botineras. Además, la cantante reveló el motivo del por qué no se junta con el grupo formado por las parejes de los últimos campeones del mundo.

Oriana Sabatini habló sobre la interna de las esposas de los jugadores de la selección

En una entrevista para el programa Puro Show (El trece), Oriana Sabatini se refirió a la relación que tuvo con las esposas y novias de los jugadores de la selección y desmintió los supuestos enfrentamientos con ellas y aseguró que el vínculo es bueno. “Mi relación con las otras botineras, fue bárbara, sigo en el chat, a menos que hayan hecho otro, que estaría perfecto porque no siempre convocan a los mismos jugadores, y no son siempre las mismas mujeres y familias“, reveló la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini.

Oriana Sabatini//Instagram

La mujer de Paulo Dybala indicó que el grupo de WhatsApp y la unión entre las mujeres de los deportistas se dio de forma natural para acompañarse durante las largas estadías que dura una competencia en un país que desconocen y explicó: "Está bueno armar un grupo de personas que te puedan acompañar en un momento que por ahí es re lindo, pero estás de acá para allá con nenes chiquitos y en un país sin amigos".

Oriana Sabatini y Paulo Dybala en el Mundial de Qatar 2022//Instagram

Asimismo, la artista dejó en claro que no tiene problemas si se arman nuevos grupos de WhatsApp entre las parejas de los jugadores de la selección nacional. “No me ofendería en lo absoluto, está perfecto porque está bueno armar un grupo de personas que te puedan acompañar en el lugar”, expresó y agregó: "Es re lindo que las mujeres y las familias se puedan acompañar así".

Oriana Sabatini explicó por qué no participó de las reuniones con las esposas de los jugadores de la selección argentina

La mujer de Paulo Dybala fue consultada sobre si alguna vez hubo conflicto o si alguna esposa de un jugador quedó excluida del grupo de las botineras. Al respecto, la artista insistió que no hay tensiones. “No, cero, no es tan interesante como la gente cree, o al menos para mí”, dijo. Asimismo, la cantante reconoció que siempre las mujeres de los jugadores la hicieron partícipe de sus actividades y que su personalidad la lleva a tener un perfil más tranquilo.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala en el Mundial de Qatar 2022//Instagram

“Yo igual no me junto nunca con nadie, con suerte me junto con mis amigas, pero la verdad es que en todas las oportunidades que las chicas me invitaron a hacer algo o lo que sea, siempre les agradezco mucho que me tengan en cuenta, pero yo soy de quedarme en el cuarto completamente sola haciendo nada, me encanta”, contó la hija Catherine Fulop.

Con esta entrevista, Oriana Sabatini derribó uno de los mitos que más resonó estos días en el ámbito del espectáculo, en torno a las parejas de los jugadores de la selección, negando la existencia de algún conflicto entre las novias y esposas de los futbolistas y que el motivo por el cual ella se excluyó de las reuniones de las botineres, tiene que ver con su personalidad reservada y no con la dinámica del grupo.