Así es el living de Soledad Solaro: alfombra de oveja, hamaca y mesa robusta

Soledad Solaro construyó una sólida trayectoria en el mundo del modelaje y los medios de comunicación. Desde sus inicios en las pasarelas argentinas hasta su trabajo como conductora de televisión, la pampeana supo consolidar un estilo propio que combina elegancia y naturalidad, características que también se reflejan en los espacios de su hogar.

Así es el living de Soledad Solaro

Lejos de las decoraciones recargadas o de los ambientes ostentosos, el living de Soledad Solaro transmite una sensación de calma y equilibrio. La elección de los materiales, paleta de colores neutra y algunos detalles de diseño cuidadosamente seleccionados convierten al espacio en un claro ejemplo de una de las tendencias más buscadas en interiorismo, el quiet luxury.

El living de Soledad Solaro, un espacio amplio y luminoso

A primera vista, el living de Soledad Solaro destaca por su amplitud y luminosidad. Las paredes blancas y la abundante luz natural potencian una paleta compuesta por tonos arena, beige, blanco y marrones oscuros, logrando un ambiente relajante que invita tanto a compartir reuniones como a disfrutar de momentos de descanso.

Así es el living de Soledad Solaro

Uno de los elementos que más llama la atención del living de Soledad Solaro es la gran alfombra de oveja en tonos claros que cubre buena parte del ambiente y aporta una sensación inmediata de confort. Sobre ella una imponente mesa ratona de madera maciza, de líneas robustas y diseño atemporal, que se convierte en el centro visual del living y aporta el contraste perfecto con los colores claros del resto del mobiliario.

El inesperado accesorio del living de Soledad Solaro

Si bien el living de Soledad Solaro apuesta por una estética serena y equilibrada, hay un detalle que inmediatamente llama la atención: una hamaca de interior. Su estilo recuerda a las casas de playa, donde las fibras naturales y los materiales nobles conviven con elementos funcionales que invitan a bajar el ritmo. Ese detalle rompe sutilmente con la sobriedad del ambiente sin alterar su armonía.

Así es el living de Soledad Solaro

El resultado es un living elegante, luminoso y atemporal, donde cada elemento parece haber sido elegido con un propósito. Lejos de buscar el impacto mediante la abundancia de objetos, Soledad Solaro demuestra que la elegancia también puede construirse a partir de pocos elementos, materiales de calidad y una distribución que prioriza el confort y la conexión con la naturaleza.