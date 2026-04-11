Paso a paso: los 5 ejercicios de Soledad Solaro para aprovechar al máximo la rutina de funcional

Soledad Solaro se consolidó como una de las referentes del fitness en Argentina. A través de sus redes sociales, la modelo comparte su compromiso con el entrenamiento y deja en evidencia que su figura es el resultado de constancia, técnica y disciplina.
En medio de su agenda laboral, la influencer encuentra en el entrenamiento funcional su mejor aliado. A diferencia de las rutinas tradicionales, apuesta por movimientos dinámicos que trabajan varios grupos musculares al mismo tiempo, ideales para ganar fuerza, agilidad y definición.
Así es la intensa rutina de Soledad Solaro: intensisdad, coordinación y fuerza
La clave del entrenamiento de Soledad Solaro está en la funcionalidad. Su rutina combina ejercicios de fuerza, potencia y coordinación utilizando elementos como pelotas, mancuernas y steps. Esta combinación permite tonificar el cuerpo, mejorar la postura y aumentar la resistencia de forma integral.
Lanzamientos descendentes con salto
Es uno de los movimientos más explosivos de su rutina. La influencer eleva una pelota por encima de la cabeza y la lanza con fuerza contra el suelo mientras realiza un salto. Este ejercicio trabaja el core, los hombros y ayuda a quemar calorías en poco tiempo, aportando potencia y dinamismo.
Estocadas con superficie elevada
Para el tren inferior, la modelo utiliza mancuernas y suma dificultad apoyando un pie sobre un step. Este movimiento intensifica el trabajo en glúteos y cuádriceps, además de desafiar el equilibrio y la fuerza de cada pierna de manera independiente.
Lanzamientos laterales
Este ejercicio incorpora rotación de tronco con pelota medicinal. Es clave para trabajar los oblicuos, fortalecer la zona media y definir la cintura. Además, mejora la coordinación y la potencia rotacional.
Flexiones con apoyo cerrado
La influencer lleva el clásico ejercicio a otro nivel al apoyar las manos de forma cerrada sobre una pelota medicinal. La inestabilidad del elemento exige un mayor esfuerzo de brazos —especialmente tríceps— y del abdomen, que debe activarse para mantener la postura.
Rotaciones con press de hombro a una mano
Este movimiento combina fuerza y control. Con una mancuerna, integra una rotación de torso con un press vertical, logrando trabajar hombros y core al mismo tiempo. Es ideal para mejorar la estabilidad y la resistencia muscular.
Para Soledad Solaro, el secreto está en la intensidad y en evitar la monotonía. Su rutina demuestra que, con pocos elementos y una buena técnica, es posible lograr un entrenamiento completo que impacta tanto en la estética como en el bienestar general.