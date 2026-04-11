Paso a paso: los 5 ejercicios de Soledad Solaro para aprovechar al máximo la rutina de funcional

Soledad Solaro se consolidó como una de las referentes del fitness en Argentina. A través de sus redes sociales, la modelo comparte su compromiso con el entrenamiento y deja en evidencia que su figura es el resultado de constancia, técnica y disciplina.

En medio de su agenda laboral, la influencer encuentra en el entrenamiento funcional su mejor aliado. A diferencia de las rutinas tradicionales, apuesta por movimientos dinámicos que trabajan varios grupos musculares al mismo tiempo, ideales para ganar fuerza, agilidad y definición.

Soledad Solaro

Así es la intensa rutina de Soledad Solaro: intensisdad, coordinación y fuerza

La clave del entrenamiento de Soledad Solaro está en la funcionalidad. Su rutina combina ejercicios de fuerza, potencia y coordinación utilizando elementos como pelotas, mancuernas y steps. Esta combinación permite tonificar el cuerpo, mejorar la postura y aumentar la resistencia de forma integral.

Lanzamientos descendentes con salto

Es uno de los movimientos más explosivos de su rutina. La influencer eleva una pelota por encima de la cabeza y la lanza con fuerza contra el suelo mientras realiza un salto. Este ejercicio trabaja el core, los hombros y ayuda a quemar calorías en poco tiempo, aportando potencia y dinamismo.

Así es el entrenamiento de Soledad Solaro

Estocadas con superficie elevada

Para el tren inferior, la modelo utiliza mancuernas y suma dificultad apoyando un pie sobre un step. Este movimiento intensifica el trabajo en glúteos y cuádriceps, además de desafiar el equilibrio y la fuerza de cada pierna de manera independiente.

Soledad Solaro mostró su exigente entrenamiento

Lanzamientos laterales

Este ejercicio incorpora rotación de tronco con pelota medicinal. Es clave para trabajar los oblicuos, fortalecer la zona media y definir la cintura. Además, mejora la coordinación y la potencia rotacional.

Flexiones con apoyo cerrado

La influencer lleva el clásico ejercicio a otro nivel al apoyar las manos de forma cerrada sobre una pelota medicinal. La inestabilidad del elemento exige un mayor esfuerzo de brazos —especialmente tríceps— y del abdomen, que debe activarse para mantener la postura.

Rotaciones con press de hombro a una mano

Este movimiento combina fuerza y control. Con una mancuerna, integra una rotación de torso con un press vertical, logrando trabajar hombros y core al mismo tiempo. Es ideal para mejorar la estabilidad y la resistencia muscular.

Para Soledad Solaro, el secreto está en la intensidad y en evitar la monotonía. Su rutina demuestra que, con pocos elementos y una buena técnica, es posible lograr un entrenamiento completo que impacta tanto en la estética como en el bienestar general.