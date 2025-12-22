Así es el refugio del volcán Lanín donde durmió Christian Petersen antes de sufrir una grave descompensación

Antes de que una excursión de alta montaña terminara en una situación crítica, Christian Petersen pasó la noche en uno de los puntos más exigentes del ascenso al Volcán Lanín. Se trata del Refugio Militar Nuevo, un campamento ubicado a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar, en plena cordillera patagónica, sobre la ruta tradicional hacia la cumbre.

El lugar no es una parada menor dentro del recorrido. Por el contrario, funciona como un espacio estratégico donde los montañistas descansan, se alimentan y evalúan su estado físico antes de avanzar hacia zonas de mayor dificultad. En ese contexto, el refugio fue el último punto de descanso del chef antes de que su estado de salud se agravara.

Christian Petersen y el Refugio Militar Nuevo, una parada clave en el ascenso al Lanín

El Refugio Militar Nuevo está pensado para brindar resguardo en condiciones extremas. Cuenta con domos para pernoctar, sectores destinados al descanso y un área de cocina, lo que permite recuperar energías luego de varias horas de caminata. Su ubicación, justo después del tramo conocido como la “Espina de Pescado”, lo convierte en el primer punto importante de detención para quienes intentan alcanzar la cima del volcán.

Refugio Militar Nuevo (Foto: Argentina.gob.ar)

Además de su función logística, el refugio cumple un rol clave en la aclimatación a la altura, un factor determinante en este tipo de expediciones. Las bajas temperaturas, el viento y la exigencia física constante hacen que cada parada sea fundamental para evaluar si el cuerpo está en condiciones de continuar.

La noche que Christian Petersen pasó en la montaña antes de la descompensación

Fue en ese refugio donde Christian Petersen pasó la noche previa a sufrir una grave descompensación. Según la información oficial difundida por los guías que participaron de la expedición, el chef llegó en buen estado general y de buen ánimo, y decidió no continuar el ascenso en ese momento. Sin embargo, durante la madrugada siguiente su cuadro de salud se complicó, lo que obligó a iniciar un descenso de emergencia. El operativo derivó en su posterior traslado a un centro de salud de la zona, donde quedó internado bajo estrictos cuidados médicos.

El Refugio Militar Nuevo por dentro, donde Petersen pasó la noche. (Fuente: Diario Río Negro)

El episodio volvió a poner en foco los riesgos que implica la alta montaña, incluso para personas con experiencia previa. Así, el Refugio Militar Nuevo quedó señalado no solo como un punto clave del recorrido al Lanín, sino también como el último lugar donde Christian Petersen descansó antes de que se desencadenara una situación que generó preocupación en el mundo gastronómico y turístico.