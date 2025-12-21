Maru Botana reveló su mejor receta de pan dulce y el ingrediente clave para que salga perfecto

El pan dulce es, sin discusión, uno de los grandes protagonistas de la mesa navideña, y si hay alguien que sabe cómo llevarlo a otro nivel, esa es Maru Botana. Fiel a su estilo cercano y didáctico, la cocinera compartió el paso a paso de su receta infalible, cargada de recuerdos, técnica y un ingrediente secreto: el extracto de malta.

Maru Botana reveló su receta de pan dulce y el ingrediente clave para que salga perfecto

"Para mí, hacer pan dulce es algo que hago desde muy chica en mi casa", contó Maru Botana mientras comenzaba el amasado. Aunque reconoce que la pastelería profesional fue incorporando ingredientes para lograr mayor humedad y duración, aclara que su versión está pensada "para que vos lo hagas en tu casa". Uno de sus primeros tips es clave: empezar el proceso "tipo cinco de la tarde", dejar leudar unas seis horas y hornear con tiempo. El resultado, promete, "es un pan dulce que no se puede creer".

En el video que compartió en su cuenta de Instagram, la cocinera remarcó que entre los ingredientes estrella aparece el extracto de malta, al que define como "súper importante" porque aporta color y jugosidad. También destaca el uso personal del agua de azahar y una combinación generosa de ralladura de limón y naranja. "A mí me gusta que tenga mucha ralladura", remarca. En cuanto al amasado, no duda: puede hacerse a máquina, pero "no hay nada más lindo que amasar el pan con las manos". Y suma otro consejo fundamental: incorporar la manteca blanda recién al final.

Maru Botana

En el posteo, Maru Botana asegura que prefiere el pan dulce con frutas antes que con chocolate, pero sin excesos. "No una barbaridad de frutas, sino el saborcito que le da la fruta seca y el limón", explica. El momento exacto para frenar el amasado es cuando la masa “se despega de las manos y de la mesada”.

Maru Botana

Para ella, el verdadero secreto es simple y poderoso: "Ponerle amor, energía y espíritu de Navidad". El broche final llega con la decoración: glasé de limón, frutas secas azucaradas y una presentación tan linda como irresistible. "La recomiendo, háganla porque les va a encantar", asegura la pastelera.

Ingredientes para hacer el pan dulce de Maru Botana y lucirse en Navidad

Fermento

50 g de levadura fresca

1 cda de azúcar

110 ml de leche tibia

Masa

100 g de manteca blanda

200 g de azúcar

4 huevos

Ralladura de 1 limón

Unas gotas de agua de azahar

1/2 cda de coñac

1 cda de extracto de malta

220 ml de leche tibia

850 g de harina 0000

350 g de frutas secas (almendras, nueces, castañas de caju, pasas de uva, cáscaras de naranja)

Glasé

Jugo de 1 limón

250 g de azúcar impalpable

Frutas secas azucaradas (decoración)

120 g de almendras

120 g de nueces

1 clara de huevo

75 g de azúcar

Frangipane