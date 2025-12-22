Lejos de Gran Hermano y la televisión: el nuevo negocio de Martín Ku en el barrio chino que combina frutas y golosinas

Martín Ku se encuentra lejos de Gran Hermano y la televisión, con un nuevo negocio en el barrio chino que combina frutas y golosinas. La propuesta reúne tradición y creatividad en un espacio pensado para quienes buscan sabores diferentes y una experiencia distinta. El emprendimiento se destaca por la incorporación de productos originales y cuidados.

Martín Ku, exparticipante de Gran Hermano, inició un nuevo negocio en el barrio chino

Martín Ku dejó atrás su paso por Gran Hermano y la televisión para dedicarse a un emprendimiento en el barrio chino que combina frutas y golosinas. El proyecto refleja una apuesta personal que integra productos originales con detalles cuidados en cada preparación. La iniciativa se presenta como una alternativa novedosa que suma identidad propia.

Martín Ku

Lejos de los estudios y las cámaras, el exparticipante abrió un emprendimiento que lleva el nombre de Oh My Candy y se especializa en tanghulus, una golosina típica de China que consiste en frutas caramelizadas con una capa crocante. Este producto, que hasta hace poco era difícil de conseguir en Argentina, se convirtió en el sello del negocio.

Además, el local ofrece la llamada “frutilla dubai”, junto con otras opciones que integran frutas seleccionadas y recetas cuidadas. En una publicación, Martín Ku compartió cómo nació este proyecto: “Hace un mes abrimos Oh My Candy y recién ahora estoy tomando dimensión de lo que logramos. Un local que nació entre ideas, trabajo y muchísimas pruebas hasta encontrar nuestros tanghulus, la frutilla dubai y todo lo que hoy forma parte de la marca”.

Martín Ku

El emprendimiento no lo llevó adelante solo; el influencer destacó el rol de sus socios, Facu y Mara, quienes lo acompañan en cada detalle: “Este proyecto lo saqué adelante junto a mis socios Facu y Mara, que están en cada detalle, desde elegir las mejores frutas hasta pulir cada receta para que salga perfecta”.

El increíble emprendimiento de dulces chinos que abrió Martín Ku

Según contó el exparticipante de Gran Hermano, la apertura del local implicó esfuerzo y dedicación. “No fue fácil: hubo nervios, inversión, errores, noches sin dormir y días larguísimos… pero ver a la gente entrar, probar un tanghulu por primera vez o venir especialmente por la frutilla Dubai hace que todo tenga sentido”, escribió en sus redes.

Martín Ku

El barrio chino de Buenos Aires fue el lugar elegido para instalar Oh My Candy, un espacio que se integra con la oferta gastronómica de la zona y que suma un atractivo más para quienes buscan sabores diferentes. La propuesta combina tradición y novedad, con productos que respetan recetas originales pero que también se adaptan a los gustos locales.

Los tanghulus, protagonistas del emprendimiento, se elaboran con frutas frescas recubiertas de caramelo cristalizado, lo que genera una textura crocante y un sabor particular. La frutilla Dubai, otro de los productos destacados, se presenta como una opción llamativa y diferente, que complementa la oferta del local. “Gracias a todos los que nos acompañaron en este primer mes. A los que ya vinieron, los queremos ver de vuelta”, escribió el exparticipante de Gran Hermano.

Martín Ku

Martín Ku, lejos de Gran Hermano y la televisión, consolidó su nuevo negocio en el barrio chino que combina frutas y golosinas. La propuesta reúne tradición y creatividad en un espacio que refleja dedicación y trabajo en cada detalle. Con productos como los tanghulus y la frutilla Dubái, el emprendimiento se posiciona dentro de la oferta gastronómica de la zona.

VDV