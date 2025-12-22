Filtraron un patrón de conducta preocupante de Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara: “Es muy fuerte”

Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara, quedó en el centro de la polémica tras la filtración de un patrón de conducta preocupante. La información expone aspectos de su vida personal que hasta ahora eran desconocidos. Los detalles revelados suman un capítulo distinto a su perfil y ponen el foco en relatos que comienzan a circular con fuerza.

Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara, aparece vinculado a un patrón de conducta preocupante que salió a la luz en los últimos días. Los detalles revelados suman un capítulo inesperado a su perfil y despiertan curiosidad sobre su historia. La difusión de estos datos abre un nuevo escenario en torno a su figura y aporta información que era desconocida.

Durante el programa de Puro Show (El Trece), Pochi de Gossipeame dio a conocer distintos detalles que generaron comentarios sobre el agente inmobiliario. “Lo que me cuentan es muy fuerte, porque varias de sus ex coinciden en señalar actitudes que se repiten. No es un relato aislado, sino que aparece en diferentes historias”, comentó.

El foco estuvo puesto en los testimonios de mujeres que mantuvieron vínculos con Martín Migueles. Según lo relatado, se repiten ciertos comportamientos que llaman la atención. “Él ingresa a tu vida, intenta resolver todo, y después pasa el tiempo y empiezan a suceder otras cosas”, continuó la panelista.

Por su parte, Pochi de Gossipeame reveló que, a pesar de que antes mantenía cierta cotidianeidad en mensajes con Wanda Nara, las últimas veces que la empresaria le habló, no le respondió. “No estoy enojada, pero es muy difícil cuando vos te hablas con ciertas personas y te cuentan cosas que vivieron con la actual pareja de Wanda, varias personas, no una. Y él, por otro lado, tiene otra versión de todo esto”.

“Yo hablé con varias parejas de Martín Migueles y todas me dicen lo mismo”, comentó la periodista durante el programa. Además, destacó que entre ellas no existe ningún vínculo formal ni comunicaciones. El tema se instaló rápidamente en la agenda de espectáculos, ya que Wanda Nara mantiene una relación con el empresario hace algunos meses.

“Yo en su momento a Wanda le dije varias cosas de las que sabía. Migueles me llamó y me dio su versión”, continuó. Según contó la panelista, cuando ella se enteró de lo que le contaron las exparejas del agente inmobiliario, le dijo a la conductora de MasterChef Celebrity lo que sucedía, con el fin de advertirla, pero explicó que: “Wanda lo defendió”.

