Cómo sigue la salud de Christian Petersen: el detalle que genera esperanza de mejoría

Christian Petersen está en el centro de la atención mediática, desde hace diez días, luego de haber sido internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. El reconocido cocinero se ganó el corazón de su público con sus diversas recetas argentinas, y participación en importantes eventos. Sin embargo, sufrió una descompensación mientras escalaba el volcán Lanín, y generó un revuelo en los medios de comunicación. Tras diversos dichos sobre su estado de salud, la propia familia se comunicó y un detalle generó esperanza de mejoría.

La salud de Christian Petersen: el detalle que genera esperanza de mejoría

Christian Petersen sufrió una grave descompensación cardíaca mientras realizaba una excursión para ascender al volcán Lanín, en la Patagonia, lo que lo llevó a ser internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. La noticia fue tratada por diversos medios de comunicación, quienes difundieron una terminología empleada por el parte oficial que generó repercusión: "falla multiorgánica". Los usuarios y seguidores del cocinero demostraron su preocupación, y diversas fuentes oficiales salieron a explicar cómo se encontraba en realidad.

Por un lado, Juan Etchegoyen se comunicó con el entorno laboral del chef y expuso buenas noticias, sobre todo de que él se había despertado y reaccionado. Por su parte, La Voz difundió fuentes de especialistas médicos, que apoyaban este discurso, asegurando que había una leve mejoría que permitió a los profesionales retirarle el respirador artificial. El cirujano cardiovascular Fernando Cichero, analizó el cuadro en Tarde o temprano (eltrece), y calificó esta instancia como "muy buena", dado que el retiro de la asistencia mecánica indicaría que los pulmones no estarían comprometidos.

Christian Petersen

El enojo de la familia de Christian Petersen con los medios de comunicación

La salud de Christian Petersen provocó polémicas alrededor de los medios de comunicación, sobre todo por el tratamiento de la misma y cómo se fue exponiendo en los últimos días. Es por eso que Juan Etchegoyen, quien habló con el circulo cercano del cocinero, señaló que "la familia está muy enojada con la prensa". De manera textual, el periodista expuso lo que ellos le dijeron: "Lo dieron un poco más por muerto". Sin embargo, aseguró: "Mejora de a poco. En las últimas horas se despertó, lloró y también sonrió. Fue desentubado".

Christian Petersen

La noticia generó una pizca de esperanza en sus seguidores, quienes piden saber más sobre el estado de salud del reconocido cocinero. El círculo cercano mantiene el silencio en redes sociales y medios de comunicación, hablando con algunos periodistas en el ámbito privado. Christian Petersen aún se encuentra en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, pero muchos aseguraron que se ve una leve mejoría, tras la descompensación cardíaca.

A.E