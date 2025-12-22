El increíble antes y después de Momo, el hijo de Jimena Barón: desde su debut en TV con el Bailando hasta su radical cambio de look

En 2015, Momo Osvaldo hizo su primera aparición en televisión y se robó todas las miradas. Tenía apenas dos años cuando acompañó a Jimena Barón al estudio del Bailando, donde Marcelo Tinelli lo recibió con ternura y el pequeño logró derretir al público con su espontaneidad.

Hoy, con 11 años, Momo atraviesa una nueva etapa. Más grande, más seguro y con una personalidad cada vez más definida, el hijo de Jimena Barón sigue sorprendiendo desde las redes sociales de su mamá, donde suele aparecer en situaciones cotidianas, divertidas y familiares.

Un cambio de look que sorprendió a todos

En los últimos meses Jimena Barón compartió en su cuenta de Instagram un video que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: el radical cambio de look de Momo. En las imágenes se ve el antes y el después de una visita a la peluquería, donde el niño dejó atrás su pelo largo para lucir un corte bien corto, sin patillas y con la nuca rapada.

Jimena Barón junto a su hijo Momo

Momo se mostró feliz y conforme con el resultado, mientras que para Jimena Barón, ese simple gesto significaba algo mayor, su pequeño hijo ya estaba dejando de ser pequeño. Ahora, con Momo creciendo, la actriz sigue apoyandolo de cerca en cada una de sus ocurrencias, tal y como es el caso de su nuevo y curioso emprendimiento.

El costado emprendedor de Momo

Momo también empezó a dar que hablar por su faceta emprendedora. De cara a las vacaciones de verano y una próxima estadía en la playa, el hijo de Jimena Barón tuvo una idea clara: vender pulseras para generar su propio ingreso. “Momo me pidió que le plastifique el alias para vender pulseras en la playa”, contó la artista.

Si bien la idea fue de Momo, Jimena Barón aclaró que ella se encarga del capital inicial y la logística: “Total me tiene a mí laburando y gastando en piedras”. La iniciativa refleja no solo la creatividad de Momo, sino también una enseñanza que Jimena fomenta desde casa: el valor del trabajo, la autonomía y la importancia de animarse a crear. Así, Momo sigue creciendo a la vista de todos, combinando frescura, personalidad y un espíritu inquieto que lo distingue. De aquel debut televisivo que enterneció al país a este presente lleno de cambios y proyectos propios, el antes y después es tan natural como sorprendente