El cumpleaños de Martín Demichelis generó un revuelo mediático y digital con Evangelina Anderson. Después de que la modelo haya compartido una tierna postal junto a sus hijos y su exmarido en Instagram, comenzaron a circular los rumores de reconciliación. Asimismo, todas las miradas se volcaron hacia el presunto romance que estaba iniciando con Ian Lucas, 16 años menor que ella. Ante este panorama, salió a hablar y dejó en claro qué es lo que pasa realmente entre ellos.

Evangelina Anderson sentenció su vínculo con Martín Demichelis

Este domingo Martín Demichelis cumplió 45 años y los saludos virtuales no se hicieron esperar. Entre ellos, su hija Lola compartió una significativa foto familiar en la que se lo puede ver junto a sus hermanos, su perrita y sus papás ¡Todos juntos! Al pie de esta postal, la preadolescente los etiquetó para que estén atentos a este post. Evangelina Anderson al ver semejante gesto de amor, lo reposteó en sus historias, sin imaginarse las repercusiones mediáticas y digitales que iba a tener.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis | Instagram

En Infama (América TV), los especialistas en farándula analizaron este gesto que despertó las sospechas de una posible reconciliación. Sin embargo, la participante de MasterChef Celebrity habló a través de WhatsApp con la periodista Karina Iavícoli donde dejó en claro su postura ante el padre de sus hijos. "¡Ni loca vuelvo!", comenzó diciendo derribando por completo la chance de que vuelva a darle una oportunidad a su exmarido.

Respecto a la acción de repostear esta foto familiar, exclamó: “‘¿Qué tiene que ver? Que estemos separados no quiere decir que no podamos tener un buen vínculo por nosotros y nuestros hijos, que tenemos tres’”.

Evangelina Anderson, Ian Lucas | Twitter

La reacción de Ian Lucas con Evangelina Anderson

Al parecer, este saludo de cumpleaños generó enojo en Ian Lucas a tal punto que el influencer la habría dejado de seguir en redes. Atentos a los movimientos digitales de los fans, hubo quienes se percataron en este accionar para interpretar que al joven no le gustó nada que Evangelina Anderson se haya mostrado junto a Martín Demichelis. No obstante, a las horas, se volvieron a seguir.

Según las palabras de la participante del ciclo que conduce Wanda Nara en Telefe, ambos tomaron con humor el matcheo que la prensa les realizó y se sumaron a este juego de seducción agregándole más leña al fuego. "Me dice ‘Nos pusimos de acuerdo jodiendo por el shippeo, para ver si nos levantaban. Ian es lo más", señaló. Tras escuchar la explicación, la Marcela Tauro elaboró su propia teoría al respecto: "Está blanqueando".

Ian Lucas y Evangelina Anderson | Instagram

De esta manera, Evangelina Anderson por primera vez despejó los rumores de romance con Ian Lucas y su presunta reconciliación con Martín Demichelis. La modelo, que es una de las figuras de MasterChef Celebrity, disfruta de actual presente con una vida completamente renovada donde el trabajo y la soltería cobraron un rol protagónico en su día a día. En este marco, dejó en claro que, pese a su separación con el dirigente, predomina la buena relación entre ambos con un único objetivo: preservar el bienestar de sus hijos Bastian, Lola y Emma.

NB