Qué se sabe de la salud de Christian Petersen, a seis días de sufrir una falla multiorgánica durante una excursión en la Patagonia

A seis días de haber sido internado de urgencia, la salud de Christian Petersen sigue generando preocupación. El reconocido chef, de 56 años, permanece hospitalizado en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Dr. Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes, luego de haber sufrido una grave falla multiorgánica mientras realizaba una excursión en la Patagonia. Desde entonces, el hermetismo en torno a su evolución es total y todavía no hubo declaraciones públicas por parte de su familia.

Qué se sabe del estado de salud de Christian Petersen

Según la información oficial difundida por el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén, Christian Petersen fue derivado al hospital de alta complejidad tras descompensarse durante una excursión al volcán Lanín, una de las montañas más imponentes de la región, con más de 3.700 metros de altura. El chef se encontraba acompañado por un grupo y guías especializados cuando manifestó un fuerte malestar físico que los obligó a interrumpir la actividad.

Ante la gravedad del cuadro, se activó un operativo de rescate que permitió su rápido descenso y traslado en ambulancia al hospital de Junín de los Andes, donde recibió las primeras atenciones médicas. Una vez estabilizado, los profesionales resolvieron su derivación inmediata al Hospital Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes, para un abordaje de mayor complejidad.

De acuerdo al parte oficial, Christian Petersen ingresó directamente a terapia intensiva con un diagnóstico de falla multiorgánica, una condición crítica que se produce cuando dos o más órganos vitales comienzan a fallar de manera simultánea. Se trata de un cuadro que requiere monitoreo permanente, cuidados intensivos y soporte médico especializado, y cuyo pronóstico suele ser reservado.

En las primeras horas de internación también trascendió que el chef habría presentado una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca caracterizada por un ritmo irregular, que habría sido controlada por el equipo médico antes de su traslado definitivo. Sin embargo, desde el hospital aclararon que no se emitieron partes médicos previos y que toda información oficial se canaliza exclusivamente a través del Ministerio de Salud y del nosocomio.

A seis días del episodio, no se conocieron nuevas actualizaciones sobre su estado de salud. Las autoridades sanitarias reiteraron el pedido de respeto por la privacidad del paciente y de su entorno, mientras que su esposa, Sofía Zelaschi y el resto la familia de Christian Petersen se mantienen un absoluto silencio y hasta el momento no realizó declaraciones públicas.