Tini Stoessel fue intervenida quirúrgicamente: qué le pasó

En las últimas horas, se dio a conocer que Tini Stoessel se habría sometido a una intervención quirúrgica en una clínica del barrio porteño de Belgrano. La operación se habría llevado a cabo este 21 de diciembre, horas posteriores a que la artista se presentara en el Estadio Ferro en una participación inesperada en el show de Miranda!. Luego de la presentación en vivo, se habría presentado en la entidad sanitaria para el procedimiento, según indicó el periodista Fede Flowers.

Por qué Tini Stoessel debió ser intervenida

Este domingo por la noche, mediante X, Fede Flowers dio a conocer la información que generó alarmas entre los fans de Tini Stoessel. Según consignó el periodista, la reconocida cantante debió ser operada en una clínica de Belgrano y continúa internada como parte del procedimiento, para monitorear su recuperación.

Respecto al motivo de la intervención, el periodista aseguró: "Fue por un recambio de prótesis a un año de habérselas colocado. La operación se llevó a cabo cerca de las 10 AM de este domingo en la clínica Zabala, llegó acompañada de Rodrigo de Paul". La cantante de 28 año se habría sometido a una cirugía estética de prótesis mamarias hace un año, y esta nueva intervención estaría relacionada con este procedimiento.

Sin embargo,Tini Stoessel en ningún momento hizo referencia a este cambio estético que se realizó, aunque su cambio físico fue sumamente comentado. En este sentido, esta nueva intervención se habría llevado con total hermetismo ."El ingreso y la hospitalización fueron bajo un máximo protocolo de seguridad pero me llegó toda la información chequeada de primera fuente", aseguró el periodista.

Tini Stoessel no suele hacer menciones respecto a las decisiones que toma en su vida, esta postura llega luego de largos años de exposición en los que no dudaba en desmentir rumores sobre ella. Por ello, generalmente, no se cuentan con comunicados oficiales de la cantante en cuestión a contar aspectos de su esfera privada, por lo que se estipula que esta ocasión no será la excepción.

No obstante, en esta situación, al tratarse de un tema de salud que trascendió sin que ella lo quisiera, los fans esperan de información para confirmar el buen estado de salud de la estrella de la música. Lo cierto es que por el momento, Tini Stoessel no se mencionó al respecto, como así tampoco mantuvo activo su perfil en redes sociales, como suele hacer. Rodrigo de Paul mantiene la misma postura.