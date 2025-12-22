Así es la casa de Flor Vigna: estilo antiguo, piso vinílico y cocina con muchos stickers

Flor Vigna mostró cómo es su casa con estilo antiguo, piso vinílico y una cocina decorada con muchos stickers. La propuesta combina detalles clásicos con toques modernos y creativos, en un espacio que refleja personalidad y frescura en cada ambiente. Los muebles de líneas tradicionales conviven con recursos prácticos y decorativos, generando un hogar que se adapta a la vida cotidiana con sello propio.

Flor Vigna mostró los detalles de su casa: desde un piso vinílico y estilo antiguo

La actriz y cantante compartió el resultado de un proceso de renovación que refleja su estilo y preferencias, con ambientes que destacan por la mezcla de materiales, colores y objetos que transmiten identidad. La propiedad se caracteriza por un aire clásico, con elementos que remiten a lo antiguo, pero que fueron adaptados a las necesidades actuales.

Uno de los puntos más llamativos de la casa de Flor Vigna es el piso vinílico, elegido por su practicidad y resistencia, que aporta calidez y uniformidad a los distintos ambientes. Este detalle se integra con muebles de líneas simples y con piezas que conservan un aspecto tradicional, generando un contraste atractivo.

El estilo antiguo se percibe en detalles como las aberturas, los marcos de madera y algunos objetos decorativos que remiten a épocas pasadas. Sin embargo, la elección de materiales modernos, como el piso vinílico, demuestra una búsqueda de funcionalidad y comodidad. La combinación de ambos elementos genera un equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo.

Así es la cocina de Flor Vigna decorada con cientos de stickers

La cocina de Flor Vigna es uno de los espacios más personales de la casa. Allí, la bailarina decidió sumar una gran cantidad de stickers que decoran muebles y electrodomésticos, creando un ambiente lúdico y lleno de color. Los adhesivos, de diferentes formas y diseños, aportan frescura y convierten a la cocina en un lugar único diseñado por ella misma.

En el living de la cantante, los muebles conservan un aire tradicional, con sillones amplios y mesas de madera que aportan calidez. Los colores neutros predominan en las paredes, mientras que los objetos decorativos suman personalidad. Fotografías, cuadros y plantas completan el ambiente, reforzando la idea de un espacio pensado para el disfrute.

El dormitorio de Flor Vigna mantiene la misma línea estética, con detalles antiguos en la estructura y elementos modernos en la decoración. La elección de textiles suaves y colores claros aporta luminosidad, mientras que los muebles de madera refuerzan la sensación de continuidad con el resto de la casa.

