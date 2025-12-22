Al parecer, la guerra familiar en la familia Sabatini está que arde. Este fin de semana, Gabriela Sabatini fue abordada por el móvil de Infama (América TV) donde fue consultada por el embarazo de su sobrina Oriana. Con suma simpatía e intentando mantener los pormenores de la discordia familiar bajo siete llaves, adoptó una llamativa actitud que generó sorpresa en los analistas de espectáculos.

Gabriela Sabatini se vio acorralada al ser consultada sobre Oriana

Pese a la enemistad conocida entre Osvaldo “Ova” Sabatini y su hermana, Oriana Sabatini mantenía un vínculo estrecho con su tía. Sin embargo, el faltazo a su fiesta de casamiento reavivó los rumores que entre la familia había un gran conflicto que los llevó a distanciarse definitivamente.

En este marco, la extenista profesional fue interceptada por el móvil del programa que conduce Marcela Tauro mientras andaba en bicicleta. En un principio, comenzó hablando de su pasión por el ciclismo. “¿Sos fanática de esto, no?”, preguntó con curiosidad el notero. “Es lo más lindo que hay”, se limitó a responder la deportista. Asimismo, aseguró que esta actividad le da libertad y la llena de vitalidad.

En este contexto, también respondió las preguntas sobre su faceta como empresaria tras lanzar al mercado su propia marca de perfume. Con una sonrisa radiante, Gabriela habló con monosílabos acerca de su vida tanto privada como profesional.

No obstante, el momento de mayor tensión fue cuando mostró una visible incomodidad al ser consultada por el vínculo con la primera hija de Ova. En especial con el embarazo de la influencer que la convertirá por primera vez en tía abuela.

Qué hizo Gabriela Sabatini cuando le consultaron sobre su sobrina Oriana

Como era de esperarse, llegó la inevitable pregunta: “¿Vas a ser tía?”, lanzó el periodista en referencia al embarazo de Oriana Sabatini. Sin ánimos de generar más polémicas y manteniendo en hermetismo las discordias familiares, Gabriela Sabatini se subió a la bicicleta, comenzó a pedalear y disparó: “Nos vemos, hasta luego”.

Por su parte, en una entrevista que mantuvo con LAM (América TV), Catherine Fulop abrió su corazón y dejó ver el lado más íntimo de su familia respecto de esta pelea entre hermanos. “Esto data de hace dos años, así que duele, pero no tanto como antes y yo prefiero no hablar para no ponerlo más triste a él (a Ova)”, comenzó diciendo. Acto seguido, añadió: “Él sufre mucho, se pone demasiado triste, se pone callado. Le da como un bajón porque para él fue inesperado”.

Respecto a las esperanzas de volver a estar todos juntos y unidos tras la llegada de la beba, confesó: “Lo que pasó lo saben ellos y algún día capaz se sabe, o no, porque pertenece al ámbito privado de la familia. Ojalá que la futura nieta nos una, porque siempre fuimos muy unidos. De hecho, seguimos acá, con nuestros amigos, con los primos... estamos todos acá”.

Aunque desde el lado de la familia de Oriana Sabatini mantienen abiertas las puertas del diálogo mostrando un perfil conciliador, Gabriela Sabatini prefiere no exponer su privacidad ante la mirada pública y el señalamiento mediático. A juzgar por los hechos, parece que esta reconciliación estaría en un plano lejano por parte de la extenista que se muestra evasiva al hablar de los integrantes de su clan dejando atrás la debilidad que una vez supo tener con sus sobrinas.

