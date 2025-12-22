Los guías que acompañaron a Christian Petersen contaron toda su verdad sobre lo sucedido: "Tuvo una actitud prepotente"

El viernes 12 de diciembre, el reconocido chef Christian Petersen fue internado de urgencia en el Hospital de Junín de los Andes, luego de presentar una descompensación tras una expedición en el volcán Lanín, en Neuquén. Posteriormente, fue trasladado Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde se encuentra hospitalizado en la Unidad de Terapia Intensiva.

La información sobre esta compleja situación que enfrenta el cocinero trascendió días atrás y desde entonces se generaron diversas especulaciones, debido al gran hermetismo que se maneja desde el entorno de Petersen. El viernes 19 de diciembre desde el Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén y el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes emitieron un comunicado oficial para brindar certezas: "El paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo derivado desde el Hospital de Junín de los Andes. Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua", indicaron.

Este domingo por la noche, desde la Asociación Argentina de Guías de Montaña delegación San Martín de los Andes decidieron contar lo sucedido con el chef, en un comunicado vía Instagram, en el que relataron con detalles tanto los conflictos que tuvieron con Peterson como las resoluciones al momento de la expedición.

Qué pasó en el volcán Lanín con Christian Petersen: la palabra de los guías

Luego de más de una semana de silencio, y especulaciones, los guías de montaña que acompañaron a Christian Petersen durante su expedición al volcán Lanín decidieron contar su versión acerca de lo sucedido durante la actividad que concluyó al momento que el reconocido chef debió ser internado tras una descompensación, que derivó en un crítico cuadro de salud que enfrenta.

Si bien las versiones sobre lo acontecido durante la actividad que tiene como fin recorre el volcán Lanín son diversas, desde la Asociación Argentina de Guías de Montaña delegación San Martín de los Andes decidieron contar lo sucedido, como responsables de la expedición y para hacer aclaraciones ante las especulaciones que se generaron al rededor del hecho.

"Christian Petersen participaba de una actividad de ascenso al volcán. Durante el chequeo previo de equipo manifestó algunos requerimientos particulares, como la necesidad de caminar en silencio, motivo por el cual se decidió que realizara la actividad de manera individual, siempre con un guía cercano y bajo supervisión", introdujeron los profesionales. Además, indicaron que al llegar al refugio de la zona se mostró conforme con el descanso en grupo y continuó con las actividades estipuladas.



Según el relato de los guías, alrededor de la medianoche, el chef mostró un "cambio en su comportamiento", que generó molestias para todo el grupo por lo que se mantuvo una charla personal con él y de común acuerdo decidieron que debía realizar el descenso y luego de un descanso lo hizo acompañado por personal calificado.



"Alrededor de las 04:00 hs se inició el descenso y se dio aviso a Parques Nacionales sobre la situación. Aproximadamente dos horas después, Christian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería", detallaron sobre aquel momento. En ese momento, el chef realizó el descenso "en buenas condiciones generales, sin presentar ningún problema físico, arritmia ni cuadro compatible con ACV", según expresaron los involucrados.

Con estas palabras, los guías de montaña descartaron que Christian Petersen sufrió un cuadro en su salud al momento de realizar la actividad, por lo que con este comunicado se especula que la descompensación del chef fue posterior a la expedición. No obstante, desde el círculo íntimo del paciente no realizaron declaraciones al respecto.En las primeras horas de este lunes, se conoció que habría una leve mejoría ante el preocupante cuadro de una falla multiorgánica.