Así es el rincón de juegos de Aitana, la hija de Cami Homs y José Sosa: peluches, andador estilo Montessori y libros

La maternidad y el diseño de interiores convergen de manera armoniosa en los hogares de las figuras públicas. En esta oportunidad, Camila Homs comparte a través de sus redes sociales pequeños fragmentos de la intimidad familiar, dejando al descubierto cada rincón del sector destinado a Aitana, la niña que comparte junto a José Sosa.

Lejos de las propuestas recargadas o infantiles tradicionales, la impronta decorativa prioriza la nobleza de los materiales, la amplitud visual y una integración fluida con el resto de la casa, logrando un equilibrio perfecto entre la vida cotidiana y el estilo contemporáneo que caracteriza a la modelo.

Camo Homs mostró la sala de juegos de Aitana

El rincón de juegos de Aitana, la hija de Cami Homs: integración de espacios y amplitud luminosa

El sector de juegos se encuentra emplazado en una planta baja de concepto abierto, donde los pisos de madera clara aportan una gran calidez y continuidad visual hacia los demás ambientes, como el comedor y la cocina. Grandes ventanales de vidrio repartido ocupan toda una pared lateral, permitiendo el ingreso masivo de luz natural y ofreciendo una vista despejada hacia el exterior.

Cami Homs eligió andador estilo Montessori

Esta disposición genera una atmósfera diáfana, moderna y aireada, donde la luz natural cumple un rol decorativo fundamental y realza los tonos neutros de la arquitectura interior, convirtiendo el área en un sector sumamente agradable para pasar las horas del día en familia.

En el centro del espacio de Cami Homs para Aitana destaca un andador de estilo Montessori fabricado en madera natural con detalles en tonos pasteles, un elemento que acompaña los primeros pasos de la niña y fomenta su autonomía motriz bajo una filosofía de aprendizaje libre. Alrededor, una alfombra de juegos con diseño didáctico delimita de manera sutil el área lúdica sobre el piso de madera.

Aitana cuenta con alfombra de juegos

Al fondo del plano se observa también un corralito de seguridad con estructura blanca y paneles de red, pensado para resguardar el espacio de recreación sin perder la estética limpia y equilibrada del diseño general, demostrando que la seguridad y el buen gusto pueden convivir sin inconvenientes.

Cami Homs: Detalles de confort y estímulo visual

La selección de elementos prioriza tanto el entretenimiento como la estética del hogar. Juguetes didácticos, libros infantiles y una cuidada variedad de peluches en tonos suaves completan este rincón pensado al detalle. Cada objeto cumple una función específica dentro de la dinámica diaria de la familia, logrando una conjunción perfecta entre la comodidad que requiere la crianza y la elegancia propia de una decoración de revista. Los accesorios están dispuestos de manera tal que invitan a la exploración constante, estimulando la creatividad y el aprendizaje temprano de la pequeña en un entorno seguro.

De esta manera, Camila Homs logra fusionar el universo de la decoración con la ternura de la crianza. Entre risas, juegos compartidos y un entorno visualmente equilibrado, Aitana disfruta de su propio espacio de desarrollo, consolidando un hogar donde cada rincón refleja el bienestar y la calidez de la familia que construyó junto a José Sosa, marcando tendencia en las redes sociales por su buen gusto y sensibilidad estética.