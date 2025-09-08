Así es Guillermina Cardoso, la periodista que habría conquistado a Franco Colapinto

Franco Colapinto fue protagonista del Gran Premio de Monza, donde finalizó en el puesto 17. Sin embargo, más allá de lo deportivo, el piloto argentino quedó en el centro de los comentarios en redes sociales por su acercamiento con una joven que lo acompañó muy de cerca durante el fin de semana: Guillermina Cardoso. No es la primera vez que lo vinculan con alguna celebridad, hace meses se le vio muy de cerca de la China Suárez.

Quién es Guillermina Cardoso, la periodista que se mostró muy cerca de Franco Colapinto

Cardoso participó de la experiencia Hot Laps de Alpine, que permite a los invitados subirse al auto junto a un piloto profesional. En este caso, el copiloto fue nada menos que Franco Colapinto.

Las imágenes del recorrido juntos desataron todo tipo de reacciones entre los usuarios: “Tranqui, el chofer que pegaste”, “qué linda pareja hacen”, “nos encantaría verlos juntos”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en las redes de la cronista.

Franco Colapinto y Guillermina Cardoso

Guillermina Cardoso es licenciada en Marketing, periodista deportiva e influencer, con más de 150 mil seguidores en Instagram. Su pasión por el automovilismo la llevó a trabajar como cronista en Fox Sports y, más recientemente, a crear contenido sobre Fórmula 1 en sus propias redes.

En una publicación, contó cómo decidió dar el salto a compartir públicamente su pasión: “En marzo de 2023 me animé a expresar y compartir en redes sociales mi pasión por la Fórmula 1, algo que tenía guardado hace mucho tiempo solo para mí y mis seres queridos. Ellos me ayudaron a animarme y se los voy a agradecer siempre, encontré mi camino y a lo que me quiero dedicar por siempre”.

Guillermina Cardoso

Aunque muchos fanáticos ya los “shippean”, otros sostienen que solo se trató de un sueño cumplido para Cardoso, quien pudo vivir de cerca lo que más le apasiona. Ella misma lo confirmó con humor al compartir un video del recorrido: “El tipo no quería dejar pasar al Mercedes al final… Parece que sufrí pero lo disfruté muchísimo. ¡Demasiado divertido!”.

Por el momento, ni Franco Colapinto ni Guillermina Cardoso hicieron declaraciones sobre un posible romance. Lo cierto es que la periodista se convirtió en tema de conversación y despertó la curiosidad de todos los seguidores del piloto argentino.

AM