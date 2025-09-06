Fuera de las canchas: El negocio de Rodrigo De Paul que apunta a facturar más 6 millones de dólares en un año

Rodrigo De Paul se sumó a la tendencia de los futbolistas que invierten en sus propias marcas para generar un negocio que va en paralelo con su carrera deportiva. Es así que junto a dos jóvenes emprendedores, lanzó Shhh!, una bebida energizante cuyo endulzante es sabor a miel.

Este proyecto que se viene gestando desde finales del año pasado, ya cuenta con la firma del volante de la Selección Argentina y promete generar ingresos de más de 6 millones de dólares en un año.

La faceta empresarial de Rodrigo De Paul

Rodrigo de Paul está atravesando un presente de lo más prometedor. A punto de dar el ¡Sí, quiero! con su pareja Tini Stoessel y clasificado ya para el Mundial Canadá-Estados Unidos-México, el campeón del mundo ahora muestra su faceta empresarial con el lanzamiento de un producto importado desde Italia que es tendencia: el consumo de energizantes.

Desarrollado por Marcos Guevara Lynch, fundador del startup de criptomonedas Lemon Cash, y Santiago Parodi, integrante de la empresa familiar de alimentos y bebidas Parodi Group Food & Health, Shhh! fue creado con la combinación de miel, jalea real, cafeína, ginseng y vitaminas del grupo B, sin conservantes ni aditivos.

Asimismo, se supo que se lanzaron al mercado seis mil latas a través de una campaña de marketing en redes sociales, donde la compra fue cien por ciento online. Gracias al éxito rotundo de la primera producción masiva, ahora los creadores están dispuestos a atravesar la barrera de lo virtual y llegar a los comercios de barrios. De esta manera, se pretende "llegar a una producción de más de 3 millones de latas con un valor de unos u$s2 cada una, y sumar canales de expendio como kioscos y supermercados".

Para ello, los emprendedores desembolsaron la cifra de 500 mil dólares con una proyección de mayor escala y ya están en búsqueda de añadir dos nuevos sabores.

Por su parte, Rodrigo De Paul se pronunció ante esta bebida de origen natural y apto para los amantes de los deportes y lo natural: "Las bebidas energizantes son clave para cualquier deportista, pero no existían opciones saludables. Por eso creamos Shhh!, para el día a día de todas las personas".

Para complementar las palabras del futbolista argentino, Parodi añadió: "Desarrollamos la fórmula junto a científicos y expertos en alimentos. La primera producción se realizó en Italia, pero estamos avanzando para nacionalizar todo el proceso en Argentina". Finalmente, Guevara Lynch hizo referencia a un componente crucial para este energizante y resaltó: "La miel es un ingrediente clave: trabajamos con una red de proveedores y estamos cerrando acuerdos a largo plazo para asegurar calidad, volumen y sustentabilidad".

Esta prometedora bebida energética no sólo cuenta con el respaldo de Rodrigo De Paul, sino que también fue cuidadosamente estudiada por la Universidad de Extremadura en España quien determinó que su consumo genera una menor elevación en los niveles de glucosa e insulina.

Según trascendió por los jóvenes empresarios, el objetivo es equiparar el 1% del mercado en el primer año, para ubicarse entre las tres bebidas energizantes más elegidas en tercer año. "La clave es la distribución. Queremos cuidar bien los puntos de venta y generar demanda tanto en el mercado local como internacional", dijo Guevara Lynch quien remarcó que la firma tiene como horizonte anclarse en México y en Brasil.

Por su parte, Rodrigo De Paul ya utilizó sus redes como puente para que sus seguidores lleguen a la marca y disfruten de la experiencia de un nuevo sabor que sale a la cancha. “Depende de vos”, fue la frase motivacional que el volante de la Scaloneta eligió como slogan para inspirar a las personas a lograr sus metas y competir nada más ni nada menos con Monster, Speed y Red Bull.

