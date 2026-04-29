Así es la casa de Gastón Edul: diseño industrial, mucho arte y el fanatismo por Sabina

Lejos del ritmo acelerado de la televisión y las coberturas deportivas, Gastón Edul sorprendió al mostrar parte de su casa, un espacio que rápidamente captó la atención en redes sociales por su estética y estilo. Las imágenes lograron revelar un costado más personal del periodista, muy distinto al que se conoce.

Así es la casa de Gastón Edul

Con una impronta que combina diseño industrial con toques cálidos, el hogar de Gastón Edul se presenta como un refugio pensado para bajar el ritmo y el descanso. La elección de materiales, colores y distribución deja en claro que no se trata de una decoración improvisada, sino de un espacio construido con criterio y coherencia estética.

Un diseño industrial pero moderno

Uno de los aspectos más destacados de la casa de Gastón Edul es su fachada de ladrillo a la vista, un recurso clásico del diseño industrial que aporta carácter y solidez. Este estilo se refuerza en el interior con el uso predominante de la madera, presente en aberturas, muebles y terminaciones, generando un equilibrio entre lo moderno y lo acogedor.

El living de la casa de Gastón Edul

Los grandes ventanales permiten que cada ambiente se vea amplio y luminoso, potenciando una paleta de colores neutros donde dominan el blanco, beige y crema. Este combo no solo aporta elegancia, sino también una sensación constante de calma. La sala de estar de Gastón Edul se destaca por su amplitud y su integración con el comedor en un diseño de planta abierta, donde se encuentran sillones de líneas clásicas, muebles de madera oscura y detalles decorativos cuidadosamente elegidos.

La decoración de la casa de Gastón Edul

Más allá de la estructura, lo que termina de definir la casa de Gastón Edul son sus detalles. La decoración se mantiene dentro de un estilo minimalista, sin excesos, donde cada elemento parece tener un lugar pensado. En ese contexto, el arte cobra protagonismo, con varios cuadros distribuidos en los ambientes.

Entre ellos, se destaca un retrato de Sabina, que deja ver una faceta más personal del periodista y suma identidad al espacio. A esto se suma un jardín con plantas de gran tamaño, que aporta frescura y refuerza la idea de refugio dentro de la casa. De esta manera, Gastón Edul dejó claro que, más allá del fútbol, su mundo también está atravesado por el diseño, el arte y los pequeños detalles que construyen un espacio propio.